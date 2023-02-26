الرد باستخدام صوتك.. سامسونغ تكشف عن تقنية جديدة

كشفت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونغ إلكترونيكس عن تطوير تقنية جديدة تتيح للهاتف الرد الآلي على المتصل بنفس صوت المستخدم.

تعتمد تقنية سامسونغ الجديدة على الذكاء الاصطناعي وتتيح لمستخدمي الهواتف الذكية استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء نسخة من صوتهم للرد على الاتصالات الهاتفية في حالة تعذر قيام المستخدم بالرد بنفسه.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم سامسونغ القول إن الخاصية الجديدة متاحة فقط باللغة الكورية الجنوبية كجزء من خدمة بيكسباي تكست كول من سامسونغ، والتي تتيح للمستخدم الرد على أي اتصال هاتفي بكتابة رسالة نصية. وتعتزم سامسونج إضافة اللغة الإنجليزية إلى خاصية نسخ الأصوات في وقت لاحق من العام الحالي.

مساعد Google

يأتي هذا الإعلان عقب نجاح شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل في استخدام خاصية غوغل أسيستانت للقيام بأجزاء محددة من المكالمات الهاتفية للمستخدم بطريقة آلية، كما يتزامن مع تزايد الاهتمام بتقنيات إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي بفضل انتشار برنامج المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي.

وأوضح موقع سي نت أن خاصية سامسونج الجديدة ليست استنساخا لصوت المستخدم بحيث يتم إجراء المكالمة بالكامل آليا دون تدخل من المستخدم، إنما تتيح خدمة بيكسباي تكست كول للمستخدم كتابة رسالة نصية للرد على أي اتصال هاتفي عندما لا يكون الشخص قادرا على الرد. في هذه الحالة تقوم خاصية بيكسباي بتحويل النص إلى رسالة مسموعة صوتية بصوت المستخدم .