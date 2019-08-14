“الزومبي” مفاجأة التحديث الجديد للعبة “ببجي”

لعبة ببجي التي باتت حديث الشباب والبنات بجميع الأعمار وفي دول العالم والتي بات لا يخلو بيت من لاعبيها ما إن تطرح تحديث حتى ينتظر الجميع جديده.

تحديث ببجي الجديد اصدار “0.14.3” أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي من قبل محترفي لعبة ببجي موبايل، حيث نشرت صفحات “PUBG MOBILE” عن التحديثات الجديدة، والتي تأتي بمخاطر أكبر وإضافات مثيرة وشيقة، هذا بالإضافة الى ما نشرته مواقع الألعاب والتقنية عن هذه التحديثات، من هذه الإضافات الجديدة مود “Infection” والذي يعني العدوى إشارة إلى الزومبي، وهذا يجعل دور للمدافعين ودور للزومبي مما يجعل من لاعبي ببجي أن يكون لهم فرصة لأخذ دور آكلي لحوم البشر، وعلى اللاعب الذي يرغب في عدم أخذ دور الزومبي أن يحمي نفسه من العدوى، وإلا ينتقل الى فريق الزومبي.

وقد تعطلت السيرفرات أمس الثلاثاء بالتزامن مع إعلان تحديث ببجي الجديد اصدار 0.14.3 وتوقفت اللعبة وهذا ما جعل محبي اللعبة يشكون بشكل كبير من خلال نشر تغريدات على تويتر وبوستات على فيسبوك.

وكان قد نشر حساب ببجي تويتر معلناً عن تعطل اللعبة لأن خوادم ببجي تخضع للصيانة، نتيجة تحديثات PUBG ممازحاً ممتابعه عن نشر فيديوهات للتسلية، وعلى الرغم من الجدل حول لعبة ببجي والمناداة بحظرها، الا أنها ما زالت تحظى بشعبية كبيرة في العالم والوطن العربي خاصة، كما أن لعبة ببجي منحت فرصة للاعبين على أن يُكَونوا صداقة وتفاعل، حيث أضاف التواصل في اللعب، وهذا ما يضخم من شهرتها، حيث تنبه التقنيون في ببجي لهذه الميزة وعملوا على تطويرها بشكل كبير، والعمل على جودة الصوت والرسائل والمحادثات أثناء اللعب.

كما أتاحت مساعدة اللاعبين بعضهم وتبادل الأسلحة فيما بينهم، كوسيلة تواصل او لعب جماعي، وهذا يجعل هناك دافع وحماس اكثر للعب مرة اخرى، والاستمرار في اللعب.

أبرز ما جاء في تحديثات ببجي الجديدة هو دور الزومبي الذي يعمل على إصابة العدوى للاعبين وانتقالهم من عدو الى صديق ومن صديق إلى عدو، هذا بالإضافة الى البحث عن الكنز والذي يتكون من مراحل مختلفة مع امكانية ان يحصل الفائز على تمويل PMCO للسفر، وشمل تحديث ببجي الجديد “شخصية فيكتور” وهى متاحة بشكل مجاني وتمتلك مجموعة مختلفة من الأزياء الحصرية، هذا بالاضافة الى جودة الصوت والمراسلات وجعل اللعبة تفاعلية بشكل كبير بين الأصدقاء، واضافة المزيد من الخطوة والاثارة والترفيه في نفس الوقت، وشمل تحديث “PUBG MOBILE” الاصدار الجديد 0.14.3 على تحفيزات يومية مليئة بالمكافآت والأسلحة المتطورة في اللعبة بشكل كبير.

وكانت مطالب في السعودية نادت، في شهر يوليو/تموز، بحظرها في المملكة.

وبحسب موقع “المواطن”، فإن عددا كبيرا من المواطنين السعوديين طالبوا بحظر اللعبة، مؤكدين بأنها تدعوا إلى العنف وترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم القتل والانتحار وبخاصة بين المراهقين.

وكانت دول عربية أخرى سباقة في حظر اللعبة كالعراق والأردن، حيث قرر البرلمان العراقي في اجتماع له بوقت سابق حظر عدد من الألعاب من ضمنها “ببجي” بسبب تأثيرها السلبي على الشباب.

وصدرت لعبة “ببجي” القتالية في عام 2017، وكانت نسختها الأولى مخصصة لأجهزة الكمبيوتر وأنظمة تشغيل “ويندوز” و”إكس بوكس وان”، ليتم فيما بعد طرح النسخة الجديدة للهواتف الذكية على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.