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السعودية تتصدر الدول العربية في الذكاء الاصطناعي

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 10:42 صباحًا
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

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أظهر مؤشر “Tortoise Intelligence”، الذي يقيس أكثر من 143 مقياسا لمستوى الاستثمار والابتكار وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر عدة معايير كقوة البنية التحتية والبيئة التشغيلية والأبحاث والتطوير وغيرها، أن المملكة العربية السعودية في المركز الأول عربيا، والمركز 22 عالميا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي.

وحصلت الإمارات على المركز الثاني عربيا والـ36 عالميا، تليها قطر في المركز الثالث عربيا والـ42 عالميا.

أما البلدان العربية الأخرى التي دخلت القائمة فهي على التوالي: البحرين في المركز الـ50 عالميا، تونس في المرتبة الـ53، المغرب 57 ومصر 58، وذلك بحسب “Tortoise media”.

وكانت “Tortoise media” قد اطلقت مشروع بيانات لقياس وترتيب البلدان حسب الذكاء الاصطناعي، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا، تلتها الصين.

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