"السفينة الإلهية" تنطلق إلى محطة الفضاء الصينية

أعلنت الصين، الثلاثاء، إرسال ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية المقامة حديثا في مهمة تستغرق ستة أشهر لتدشن رسميا تشغيل ثاني موقع مأهول بالبشر بشكل دائم في مدار منخفض من الأرض بعد محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وقال التلفزيون الصيني الرسمي إن المركبة الفضائية شينتشو-15 أو “السفينة الإلهية” بما عليها من رواد ثلاثة انطلقت محمولة على متن صاروخ لونج مارش -2 إف من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء جوبي بشمال غرب الصين الساعة 11:08 مساء (1508 بتوقيت جرينتش).

وكانت وكالة الفضاء الصينية، كشفت أن رواد سفينة الفضاء “شنتشو-15” سيحلون محل طاقم السفينة “شنتشو-14” في المدار.

كما أعلنت الوكالة أن رواد الفضاء، في جيون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، سينفذون المهمة الفضائية “شنتشو-15″، حيث سيكون لونغ قائدًا لتلك المهمة.

وقال مساعد مدير الوكالة جي تشي مينغ في مؤتمر صحفي، إن المهمة “شنتشو-15” ستكمل المرحلة الأخيرة من بناء محطة الفضاء وستبدأ المرحلة الأولى من أعمال التطبيق والتطوير بالمحطة.