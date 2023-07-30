الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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السقوط الكبير.. تطبيق ثريدز فقد أكثر من نصف المستخدمين

منذ 47 دقيقة
تطبيق ثريدز

تطبيق ثريدز

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أطلقت شركة “ميتا” تطبيق “ثريدز”، وهو عبارة عن منصة تواصل اجتماعية نصية من أجل منافسة تطبيق إكس “تويتر سابق”.

اعترف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا أن تطبيق ثريدز فقد أكثر من نصف المستخدمين.

وكان ثريدز الجديد نجح في جذب 100 مليون مستخدم بعد 5 أيام فقط من إطلاقه، متفوقاً على ChatGPT الذي حطم هذا الرقم بعد شهرين من انطلاقه.

لكن التطبيق الجديد يكافح من أجل استعادة معظم هؤلاء المستخدمين الذي هجروا المنصة.

ونقلت وكالة رويترز عن زوكربيرج: إذا كان لديك أكثر من 100 مليون عملية تسجيل، سيكون رائعاً أن يبقى كل هؤلاء المستخدمين أو حتى نصفهم على المنصة.. ونحن لم نصل إلى تلك المستويات بعد.

واعتبر زوكربيرج أن هذا الانخفاض طبيعي، وأن الأمور ستتحسن، إذ يضيف ثريدز المزيد من المميزات.

وكان تطبيق ثريدز كشف عن ميزة جديدة الأسبوع الماضي وهي علامة التبويب “متابعة – Following”.

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