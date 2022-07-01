السلفادور والبيتكوين.. إجراء من الرئيس نجيب بوكيلة يخالف التوقعات!

أعلنت السلفادور، عن قيامها بشراء المزيد من عملة البيتكوين الرقمية، بقيمة تزيد عن 1.5 مليون دولار، مخالفة بذلك كل التوقعات عن إمكانية تخليها عن العملة الرقمية الأشهر، بسبب الاضطراب الحاد في سوق الأصول الرقمية.

وصرح رئيس السلفادور نجيب بوكيلة على مواقع التواصل الاجتماعي إن “السلفادور اشترت اليوم 80 بيتكوينا بسعر 19 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحد”.

وأضاف أن “البيتكوين هو المستقبل! وشكرا لكم على مبيعاته بسعر منخفض”.

وبناء على سعر صرف البيتكون القائم الآن، تبلغ قيمة أصول الصندوق الحكومي للعملات الرقمية في السلفادور حاليا أكثر من 45 مليون دولار، حيث انخفض سعر البيتكوين في سوق العملات الرقمية في الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس بوكيلة توقع مطلع العام الحالي ارتفاع سعر عملة البيتكوين بشكل هائل، بدعم الطلب المتزايد ومحدودية المعروض من العملة المشفرة.

وقال بوكيلي عبر حسابه على تويتر حينها: “حدوث زيادة هائلة في أسعار البيتكوين هي بمثابة مجرد مسألة وقت، الأمر يتوقف على العرض والطلب”.

وأضاف: “تخيل أنه عندما يقرر كل واحد من الخمسين مليون مليونير حول العالم شراء بيتكوين واحد فقط، في الوقت الذي لن يكون فيه سوى 21 مليون وحدة، وبالتالي فإن المعروض لن يكفي حتى لنصف هؤلاء الناس”.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب حكومة السلفادور قبل أيام بالتوقف عن استخدام العملة المشفرة كعملة قانونية، بفعل المخاطر على الاستقرار المالي.