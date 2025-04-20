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السماء ترسم "وجها مبتسما" في هذا التاريخ!

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2025 1:58 مساءً
تلسكوب لمراقبة الأحداث الفلكية

تلسكوب لمراقبة الأحداث الفلكية

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ستشهد السماء ظاهرة الوجه المبتسم في حدث فلكي نادر فجر يوم 25 أبريل 2025، وتُعرف باسم “الاقتران الثلاثي”، حيث يظهر كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب الهلال في تشكيل يُشبه الوجه المبتسم وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

كما أوضحت ناسا أن الزهرة وزحل من الكواكب الساطعة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا أن استخدام تلسكوب بسيط أو منظار مخصص للرصد الفلكي سيوفر تجربة مشاهدة أكثر وضوحا لـ “الوجه المبتسم”.

وسيمثل كوكب الزهرة في هذا الحدث، “العين اليمنى”، و زحل “العين اليسرى”، بينما سيشكل الهلال “الفم المبتسم”.

كما سيكون هذا المشهد مرئياً في جميع أنحاء العالم قبل شروق الشمس بحوالي ساعة، عند الساعة 5:30 صباحاً بتوقيت غرينتش، بالقرب من الأفق الشرقي.

علما أن هذه الظاهرة ليست شائعة، وتُعد فرصة نادرة لعشاق الفلك لمشاهدة السماء تتزين بـ”الوجه المبتسم”.

مع ذلك، يتطلب رصدها متابعة دقيقة بسبب قصر مدتها، حيث تستمر حتى شروق الشمس.

    المصدر :
  • وكالات

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