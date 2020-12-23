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السيارة الكهربائية “الحلم” من تويوتا … تسير مسافة 100 كم دون إعادة الشحن

منذ 11 دقيقة
سيارة تويوتا

سيارة تويوتا

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عملا مع خطة الحكومة اليابانية للتحول الكامل إلى العمل بالسيارات الكهربائية في منتصف عام 2030 ، كشفت شركة “تويوتا” عن إنتاج سيارة كهربائية مدمجة ذات مقعدين العام المقبل.

ووفقا لموقع “نيكي آسيان ريفيو”، فإن الشركة تخطط لبيع نحو 100 وحدة من السيارة “EV” فائقة الصغر في البداية لعملائها من رجال الأعمال والحكومات المحلية.

وتتوقع شركة “تويوتا” أن تكون السيارة الجديدة مطلوبة للسفر لمسافات قصيرة في المدن والمناطق الجبلية، وستتميز ليس فقط بأبعادها المدمجة، ولكن أيضا بنصف قطر الدوران الصغير من المركز، كما تبدأ المبيعات للجميع في عام 2022.

ومن المتوقع أن تكلف سيارة تويوتا الكهربائية الجديدة ما بين 15500 دولار و16400 دولار، وستكون قادرة على السير لمسافة 100 كم دون إعادة الشحن، وسيتم تشغيل السيارة الكهربائية الجديدة بواسطة بطارية ليثيوم أيون تصنعها شركة “برايم بلنتي اند سولوشين” ومقرها طوكيو، والتي تعد مشروعا مشتركا بين “باناسونيك” و”تويوتا”.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتطلع فيه صانع السيارات إلى إنشاء أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات النقل.

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