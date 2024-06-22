الشمس تنذر بالخطر.. مركز نشط جديد يثير احتمالات لتوهجات شمسية شديدة

كشف مؤخلرا علماء، في مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تكوين مركز نشط جديد على الشمس برقم 3713 بالقرب من المنطقة الكبيرة 3712 قد يسبب حدوث توهجات شمسية شديدة.

ويشير العلماء، إلى أن نشوء مركز نشط جديد على الشمس خلال الـ 24 ساعة الماضية أدى إلى اقتراب مستوى احتمال حدوث توهجات شمسية شديدة إلى نسبة 80 بالمئة، وهو قريب من الحد الأقصى النظري.

وتجدر الإشارة إلى أن التوهجات الشمسية في أوئل شهر مايو أدت إلى أطول وأقوى عاصفة مغناطيسية على الأرض منذ عام 2005، التي وصلت إلى مستويات الطاقة القصوى G5 ليلة 11 مايو. وفي وقت لاحق، سجل علماء الفلك سلسلة أخرى من التوهجات القوية على الشمس.

ويذكر أن التوهجات الشمسية تقسم إلى خمس فئات اعتمادا على شدة الأشعة السينية- A وB وC وM وX. يتوافق الحد الأدنى للفئة A0.0 مع قوة إشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانو واط لكل متر مربع. وتزداد في كل فئة عشرة أضعاف. وتكون التوهجات عادة مصحوبة بانبعاثات البلازما الشمسية التي يمكن أن تؤدي سحبها التي تصل إلى الأرض إلى إثارة عواصف مغناطيسية.