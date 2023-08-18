"بفارق كبير".. ما هو الشهر الأكثر حرارة على الاطلاق؟

سجل كوكب الأرض شهر تموز الأكثر حرارة على الإطلاق “بفارق كبير” – ومن المحتمل جدًا أيضًا أن يكون قد شهد أكثر الشهور دفئًا على الإطلاق خلال 174 عامًا من حفظ الأرقام القياسية – وفقًا لوكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

تشير البيانات المذهلة، التي قدمها علماء من كلتا الوكالتين يوم الاثنين، إلى أن الشهر الماضي حطم الرقم القياسي للأرض في تموز الماضي بأكثر من ثلث درجة فهرنهايت – وهو رقم قد يبدو صغيرًا ولكنه يمثل قفزة مذهلة في سياق السجلات العالمية.

يأتي هذا الإنجاز الجديد في أعقاب شهر حزيران الأكثر سخونة في التاريخ المسجل، وهو مجرد الأحدث في سلسلة من الظواهر المناخية المتطرفة المقلقة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الدفء القياسي عبر محيطات العالم.

قالت سارة كابنيك، كبيرة العلماء في NOAA، في إفادة صحفية يوم الإثنين: “كان الشهر الماضي أكثر دفئًا بكثير من أي شيء رأيناه على الإطلاق”، مضيفة أن شهر يوليو هو عادةً أكثر شهور السنة دفئًا على كوكب الأرض، وقالت إنه بالنظر إلى ذلك، “من المرجح جدًا أن يكون يوليو 2023 أكثر سخونة من أي شهر في أي عام منذ عام 1850 على الأقل”.

وجدت NASA و NOAA معًا أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض في الشهر الماضي كان 2.02 درجة فهرنهايت أعلى من متوسط القرن العشرين، كانت هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها متوسط درجة حرارة يوليو 1.8 درجة فهرنهايت، أو 1 درجة مئوية، أعلى من المتوسط طويل الأجل، وفقًا لـ NOAA.

وأشار العلماء الى أن الشهر الماضي كان أيضًا الشهر الرابع على التوالي الذي سجلت فيه درجات حرارة سطح المحيطات مستوى قياسيًا، وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في يوليو 2023 أن لديها أعلى درجة حرارة غير طبيعية لسطح البحر شهريًا، وهو مقياس لمقدار درجات الحرارة الأكثر دفئًا أو برودة من المتوسط طويل الأجل، عند 1.78 درجة فهرنهايت.

كما أوضح كارلوس ديل كاستيلو، رئيس مختبر بيئة المحيطات في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند، إن السنوات العشر الماضية كانت الأكثر دفئًا لمحيطات العالم منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. وأضاف إن هذا الاتجاه في ارتفاع درجة حرارة المحيطات له عواقب بعيدة المدى.

وقال: “مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات، يتمدد الماء، وعندما تجمع ذلك مع ذوبان الجليد فوق اليابسة، فإن ذلك يساهم في زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر”، مضيفًا أن ارتفاع مستوى البحار يمكن أن يؤدي إلى فيضانات ساحلية وتآكل السواحل. وقال إن التغيرات في درجات حرارة المحيطات يمكن أن يكون لها أيضًا تأثيرات هائلة على الأنواع البحرية وأنظمتها البيئية الأوسع.

كانت الأرقام القياسية الجديدة لشهر تموز مدفوعة بظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان على المدى الطويل، ولكن تم تضخيمها أيضًا من خلال نمط مناخي يحدث بشكل طبيعي يسمى النينيو. تتميز هذه الظاهرة بدرجات حرارة سطح المحيط الدافئة في أجزاء من المحيط الهادئ وتميل إلى زيادة درجات الحرارة العالمية والتأثير على الأحوال الجوية في جميع أنحاء العالم.

وأكد خبراء الأرصاد في مركز التنبؤات المناخية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إن هناك فرصة أكبر من 95٪ لاستمرار ظاهرة النينيو خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال جافين شميدت، مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا في نيويورك، إن أكبر تأثيرات ظاهرة النينيو ستحدث على الأرجح العام المقبل.

وأضاف: “لذلك نتوقع ألا يكون عام 2023 دافئًا بشكل استثنائي فحسب، وربما يكون عامًا دافئًا بشكل قياسي، لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر دفئًا”.

الأرقام القياسية الجديدة لشهر تموز صارخة من تلقاء نفسها، لكنها تتبع أيضًا اتجاهًا أوسع للاحترار كان يحدث في العقود الأخيرة.

كان الشهر الماضي هو السابع والأربعون من تموز على التوالي، والشهر الإجمالي 533 على التوالي، مع درجات حرارة أعلى من متوسط القرن العشرين، وذلك وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

قال كابنيك: “الشيء المهم حقًا أن نتذكره هو أن تموز 2023 هو فقط الأحدث في فترة طويلة من الأشهر والسنوات الدافئة للغاية التي تعود إلى عدة عقود”.

وأضاف كبير العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أنه في حين أن أحداث النينيو تسخن الكوكب مؤقتًا فقط – مما يؤدي إلى تفاقم الاحترار في الخلفية الناجم عن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان – فإن أحداث عام 2023 تقدم نظرة قاتمة على عواقب مثل هذه التغييرات المتسارعة على مناخ العالم.

وصرح: “إن عام مثل هذا يعطينا لمحة عن كيفية تأثير ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة على مجتمعنا والتوتر على البنية التحتية الحيوية خلال العقد المقبل، من المهم أن نتذكر أن هذه السنوات ستكون باردة بالمقارنة بحلول منتصف القرن إذا واصلنا تدفئة كوكبنا مع استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.