الصاروخ "إلكترون" يحمل إلى الفضاء قمرين صناعيين

أعلنت شركة Rocket Lab، أن صاروخ النقل “إلكترون، أطلق من منصة Rocket Lab في شبه جزيرة Mahia، على الساحل الشرقي لنيوزيلندا وعلى متنه قمران صناعيان لسبر كوكب الأرض

وتشير الشركة، في بيانها يوم 18 نوفمبر، إلى أن الصاروخ “إلكترون” من فئة الصواريخ الخفيفة ذو مرحلتين، أطلق في الساعة 14.38 بتوقيت نيوزيلندا (4.38 بتوقيت موسكو).

ويذكر أن هذا هو الإطلاق الثاني والعشرين لصاروخ “إلكترون”، حيث كان الإطلاق الأول في 25 مايو عام 2017، منها ثلاثة فاشلة. وفي حال نجاح هذا الصاروخ في وضع القمرين الصناعيين في مدارهما المقرر، سيصبح عدد الأقمار الصناعية التي حملتها صواريخ “إلكترون” إلى الفضاء 107 أقمار.

وتخطط شركة Rocket Lab لإعادة استخدام المرحلة الأولى من الصاروخ، التي من المقرر هبوطها بواسط المظلات في المحيط الهادئ. مع العلم أن هذه ليست التجربة الأولى التي تقوم بها الشركة، حيث كانت أول تجربة ناجحة في نوفمبر عام 2020. وسوف تحاول طائرة مروحية التقاط المرحلة الأولى أثناء هبوطها بالمظلة.

وتجدر الإشارة إلى أن القمرين أطلقا لحساب شركة الاستكشافات الجغرافية الأمريكية BlackSk، التي سيبلغ عدد أقمارها في المدار 16 قمرا في عام 2022 ومهمتها التقاط صور فائقة الدقة من ارتفاع 430 كلم.