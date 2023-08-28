الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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الصعود للقمر.. الرياح تضرب حلم اليابان في مقتل

منذ 37 دقيقة
إطلاق صاروخ فضائي- أرشيفية

إطلاق صاروخ فضائي- أرشيفية

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علقت وكالة الفضاء اليابانية عملية الإطلاق التي كانت مقررة الاثنين لصاروخ من طراز إتش-2إيه إلى الفضاء، وفقا لما ذكرته شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن عملية الإطلاق.

وكان من المقرر أن يحمل الصاروخ مركبة للهبوط على القمر.

وقالت وحدة خدمات الإطلاق التابعة للشركة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (المعروف سابقا باسم تويتر) إن عملية الإطلاق ألغيت قبل 24 دقيقة من الموعد المقرر لأن ظروف الرياح في طبقات الجو العليا لم تكن مواتية.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب اليابان في الساعة 9:26 صباحا بالتوقيت المحلي (0026 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة في بث مباشر على موقع يوتيوب إن الشركة المسؤولة عن عملية الإطلاق ستقدم المزيد من التفاصيل خلال وقت لاحق.

ويحمل الصاروخ المركبة الفضائية “سمارت لاندر لاستكشاف القمر” وقمرا صناعيا للتصوير بالأشعة السينية

4 دول نجحت في الهبوط على القمر

ولو كانت تمكنت المركبة من الصعود بأمان إلى سطح القمر، فكانت اليابان ستصبح الدولة الخامسة التي تهبط على القمر بعد روسيا والولايات المتحدة والصين والهند.

فقد انضمت الهند للتو إلى المجموعة بالهبوط التاريخي لمركبتها الجوالة Chandrayaan-3 فى 23 أغسطس.

    المصدر :
  • رويترز

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