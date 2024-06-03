الصين.. افتتاح أكبر محطة شمسية في العالم في شينجيانغ

قالت شركة صينية مملوكة للدولة اليوم الاثنين إنها قامت بربط أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بشبكة الكهرباء في شمال غرب منطقة شينجيانغ.

ونقل إشعار رسمي عن شركة باور كونستركشن كورب أوف تشاينا الصينية أن مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة خمسة جيجاوات على مساحة 200 ألف فدان بمنطقة صحراوية في العاصمة أورومتشي دخلت الخدمة اليوم.

وستولد المنشأة نحو 6.09 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء كل عام. وسيكون ذلك كافيا لتزويد دولة بابوا غينيا الجديدة بالطاقة لمدة عام.

ووفقا لمرصد الطاقة الشمسية جلوبال إنرجي مونيتور، كانت أكبر منشأتين تشغيليتين للطاقة الشمسية في السابق أيضا في غرب الصين، وهما مشروع الطاقة الشمسية الصحراوية نينغشيا تنجيلي التابع لمجموعة لونغيوان للطاقة ومجمع الطاقة الشمسية جولمود ووتوميرين التابع لشركة لوفا تشينغهاي نيو إنرجي، وكلاهما بقدرة ثلاثة جيجاوات.

وصارت منطقة شينجيانغ ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والغنية بموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مركزا لقواعد الطاقة المتجددة الضخمة التي ترسل الكثير من الطاقة الكهربائية عبر مسافات طويلة إلى الساحل الشرقي المكتظ بالسكان في الصين.