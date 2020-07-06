الصين الإمارات وناسا إلى المريخ هذا الشهر

من المتوقع أن يشهد شهر تموز الحالي، انطلاق 3 بعثات فضائية إلى كوكب المريخ، حيث تنوي وكالة الفضاء الأميركية ناسا والصين والإمارات العربية المتحدة مغادرة الأرض لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ناسا

وتعتزم ناسا إطلاق مركبتها الفضائية “Perseverance” في الفترة الممتدة ما بين 30 تموز و15 آب المقبل، وستهبط في جزيرة “جيزيرو كريتر” على كوكب المريخ في 18 شباط 2021. وستقوم المركبة باستكشاف المناظر الطبيعية المريخية بحثاً عن علامات الحياة -في الماضي والحاضر- وجمع الصخور وعينات التربة من أجل التقاطها والعودة بها إلى الأرض لاحقاً. ستحمَّل المركبة المتجولة أيضًا طائرة هليكوبتر بدون طيار للتصوير، وهي بذلك ستكون أول طائرة تطير في سماء عالم آخر.

الصين

يُعد مسبار Tianwen-1 الصيني أكثر تعقيدًا، إذ إنه يتكون من مركبة فضاء ومركبة هبوط. المسبار أصغر بكثير من مسبار ناسا “Perseverance” ولكنه يحتوي على ستّ أدوات علمية. وبينما ستقضي مركبة الهبوط 90 يوماً لدراسة الكوكب من مسافة قريبة، سوف يدرس المسبار الفضائي الكوكب من منظور أوسع لمدة عام مريخي تقريباً.

الإمارات

بعثة الإمارات العربية المتحدة ستتكوّن من مركبة صغيرة تسمى “الأمل- Hope”. ومن المقرر إطلاق Hope في 14 تموز الحالي، على صاروخ ياباني حيث سيقضي 200 يوم داخل المريخ. سيدخل المسبار مدارًا بيضاويًا حول الكوكب الأحمر، وسيقضي ما لا يقل عن عامين في دراسة جوانب الغلاف الجوي للمريخ.