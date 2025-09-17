الصين تأمر شركات التكنولوجيا بوقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء أن هيئة تنظيم الإنترنت في الصين أصدرت تعليمات لأكبر شركات التكنولوجيا في البلاد بالتوقف عن شراء جميع رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا وإلغاء طلبياتها القائمة.

جاء ذلك في إطار محاولة أوسع نطاقا لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.

وانخفضت أسهم الشركة الأمريكية بنسبة واحد بالمئة في التداولات قبل بدء الجلسة.

وحدت إدارات أمريكية متعاقبة من وصول الصين للرقائق المتطورة مما دفع بكين إلى الضغط على الشركات المحلية للتحول عن الموردين الأمريكيين مما أثر بالسلب على شركات كبرى في القطاع مثل إنفيديا.

وجاءت الخطوة بعد أيام من اتهام الصين لشركة إنفيديا بمخالفة قانون مكافحة الاحتكار بما شكل أحدث تطور في الحرب التجارية مع واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن (إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين) أصدرت توجيهات لشركات من بينها بايت دانس وعلي بابا هذا الأسبوع لإنهاء اختباراتها وطلبياتها من آر.تي.إكس برو 6000دي.

وأشار التقرير في الصحيفة إلى أن هذا الحظر الجديد أقوى من إرشادات سابقة ركزت على النسخة السابقة من رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي من إنفيديا المخصصة للصين.

ولم ترد إنفيديا ولا علي بابا ولا بايت دانس بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليقات.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن رقاقة آر.تي.إكس برو 6000دي الأحدث المخصصة من إنفيديا للسوق الصينية لم تتلق سوى طلبيات متواضعة في وقت اختارت فيه شركات تكنولوجيا كبرى عدم الطلب.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن العديد من الشركات ألمحت إلى أنها ستطلب عشرات الآلاف من تلك الرقائق وبدأت اختبارات التحقق من صلاحيتها لأعمالها مع إنفيديا قبل أن تخبرهم بوقف العمل بعد تلقي أمر الهيئة الصينية.