الصين تبني معسكرات تدريب للروبوتات البشرية

تخطط الصين لإنشاء سلسلة من معسكرات تدريب مخصصة للروبوتات البشرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز كفاءة هذه الروبوتات وتحسين أدائها في مختلف البيئات، وفق ما ذكره موقع “Interesting Engineering”.

وستحاكي هذه المعسكرات ظروف التشغيل الواقعية، من خلال وضع الروبوتات في سيناريوهات متعددة تشمل العمل في المصانع، المنازل، المتاجر، ومراكز رعاية المسنين، وذلك بهدف جمع بيانات دقيقة تعكس كيفية تفاعلها مع التحديات اليومية.

أكبر المعسكرات في بكين

من المقرر أن يُبنى أكبر معسكر تدريب في العاصمة بكين، بمنطقة شيجينغشان، على مساحة تفوق 10 آلاف متر مربع، مع قدرة على توليد أكثر من 6 ملايين نقطة بيانات سنويًا.

وستمكن هذه البيانات شركات تطوير الروبوتات من تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي المجسّد لديها، وتسريع عملية التدريب التي كانت تعاني سابقًا من غياب المعايير الموحدة وارتفاع التكلفة.

سياسة موحّدة للروبوتات

تأتي هذه المعسكرات ضمن إطار السياسة الوطنية الصينية الموحدة لتطوير الروبوتات البشرية، والتي تسعى إلى ضمان وصول الروبوتات إلى بيانات تدريبية متساوية، وتقليل الفوارق في الجودة والقدرات بين النماذج المختلفة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من التحول الإستراتيجي للصين نحو الريادة العالمية في صناعة الروبوتات، حيث تُصنف الروبوتات البشرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كأحد أعمدة الصناعات المستقبلية في البلاد.