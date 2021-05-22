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الصين تحظر تعدين عملة بيتكوين

منذ 15 ساعة
عملات رقمية

عملات رقمية

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أفاد موقع ”كريبتو ديلي“ المهتم بأخبار العملات المشفرة، في تقرير له بأن مجلس الدولة الصيني، قرر، الجمعة، وضع حد لتعدين عملة البيتكوين الرقمية، بسبب مخاطر مالية على اقتصاد البلاد، جراء عملية التعدين.

وجاء في التقرير:“الحظر تم من أجل منع المخاطر المالية الناجمة عن تعدين بيتكوين، والسيطرة عليها بحزم.. تضمن القرار مقترحات لإصلاح المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومواجهة آثار التحركات بين الكيانات غير القانونية في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تدابير الاستجابة بفعالية للتضخم“.

كما قرر المجلس“الحفاظ على استقرار أسواق الأسهم، والسندات، والفوركس“، بما يتماشى مع تقدم البلد الآسيوي في الإصلاحات المالية لتعزيز وضع اقتصاده على الخريطة العالمية.

وقبل 3 أيام، أصدرت المنظمات الصناعية في الصين أيضًا حظرًا للعملات المشفرة أعاد التأكيد على القيود المفروضة على البنوك، وشركات الدفع الموجودة في الدولة التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة.

وتحاول الصين التحول إلى استخدام اليوان الرقمي، كبديل للعملات المشفرة، وهو عملة صادرة عن بنك الشعب الصيني، ومضمونة من الدولة، وتعادل تمامًا الأوراق النقدية والعملات المعدنية.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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