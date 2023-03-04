الصين تختار رواد فضاء للانطلاق إلى محطة تيانجونج الفضائية هذا العام

اختارت الصين رواد الفضاء الذين سينطلقون في مهمتين مأهولتين إلى محطة تيانجونج الفضائية الخاصة بها هذا العام.

وسترسل الصين في وقت لاحق من هذا العام طاقمين إلى تيانجونج التي تعمل بكامل طاقتها الآن لقضاء ستة أشهر في المدار لإجراء تجارب علمية والحفاظ على المحطة الفضائية، وفقا لتقرير space.

وتم اختيار طاقمين من ثلاثة أفراد لمهمة شنتشو 16 المقرر إطلاقها في مايو ومهمة شنتشو 17 التالية التي ستبدأ بعد ستة أشهر ستنطلق المهمات فوق صواريخ Long March 2F من Jiuquan فى صحراء Gobi.

وتحتوى كل مهمة أيضًا على طاقم احتياطى تم اختياره ليكون جاهزًا لملء منصب في الطاقم الأساسى إذا لزم الأمر.

وقال يانغ ليوى نائب كبير مصممى برنامج رحلات الفضاء البشرية في الصين لقناة CCTV الصينية، قبل بدء مهمة رحلات الفضاء سنختار رواد الفضاء قبل عام أو عام ونصف ، بما في ذلك رواد الفضاء الذين سيؤدون المهمة والطاقم الاحتياطي.

وأضاف يانغ ، الذي كان أيضًا أول رائد فضاء صينى فى الفضاء ، “لقد قمنا الآن باختيار رواد فضاء لمهمتين معًا ، وسنختار طاقمًا احتياطيًا”.

وفى السابق ، كانت وكالة الفضاء المأهولة الصينية (CMSA) ترسل طاقمًا احتياطيًا لمهمة إلى الفضاء على الرحلة التالية، ويبدو أن هذا قد يغير ويعكس على الأرجح التحولات المطلوبة للتكيف مع إطلاق المهام المأهولة كل ستة أشهر.