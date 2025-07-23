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الصين تصدر مبادئ توجيهية أخلاقية لتكنولوجيا القيادة الذاتية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - يوليو - 2025 8:30 مساءً
سيارات ذاتية القيادة

سيارات ذاتية القيادة (تعبيرية)

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أصدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، اليوم الأربعاء، مبادئ توجيهية أخلاقية لتكنولوجيا القيادة الذاتية، مطالبة المطورين بإعطاء الأولوية لسلامة المستخدم والامتناع عن نشر معلومات كاذبة في نتائج الأبحاث.

وتنص المبادئ التوجيهية على ضرورة تسجيل الخوارزميات والنماذج المتعلقة بتكنولوجيا القيادة الذاتية على أن يكون من السهل الوصول إليها، في حين ينبغي أن يقتصر جمع البيانات لتطوير وتطبيق التكنولوجيا في نطاق ما هو مطلوب لتحقيق وظائف القيادة.

وتحدد المبادئ التوجيهية أيضا الطرف المسؤول، السائق البشري أو نظام القيادة، لدى القيادة باستخدام هذه الأنظمة بناء على مدى تقدمها.

 

 

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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