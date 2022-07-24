الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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الصين تطلق الوحدة الثانية لإستكمال محطتها الفضائية

منذ 36 دقيقة
الصاروخ تغزو الفضاء

الصين تغزو الفضاء

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أطلقت الصين الوحدة الثانية من وحداتها الثلاث المطلوبة لاستكمال محطتها الفضائية الجاري إنشائها إلى الفضاء الأحد.

وتم إرسال الوحدة التي تحمل اسم “وينتيان” البالغ وزنها 20 طنا غير المأهولة، بصاروخ “لونغ مارتش 5 بي” من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان المدارية، جنوبي البلاد، بحسب “فرانس برس”.

وعلى الشواطئ القريبة احتشد مئات الأشخاص لالتقاط صور للصاروخ أثناء انطلاقه وسط سحابة من الدخان الأبيض.

وأعلنت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة (CMSA)أنه بعد 8 دقائق من الرحلة انفصلت الوحدة بنجاح عن الصاروخ لتضع نفسها في المدار المقرر.
وسوف تلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 مترا وقطرها 4,2 أمتار في تيانهي، بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء والموجودة في المدار منذ نيسان/أبريل 2021.

وتمثل العملية تحديا للطاقم وذلك لأنها تتطلب الكثير من التلاعبات العالية الدقة، بعضها باستخدام ذراع آلية، ويتعين على الصين تكرار هذه العملية في وقت لاحق من العام الجاري لإطلاق الوحدة الأخيرة لإكمال محطتها الفضائية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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