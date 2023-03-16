الصين تطلق قمراً اصطناعياً إلى الفضاء

أطلقت الصين بنجاح قمرا اصطناعيا جديدا للتجارب إلى الفضاء، الأربعاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي “شييان-19” على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش-11، ودخل مداره المخطط بنجاح.

وسيُستخدم القمر بشكل أساسي في أغراض مسح الموارد الأرضية، والتخطيط الحضري، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، وغيرها من المهام.

ويمثل إطلاق “شييان-19” المهمة الـ467 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

محطة الفضاء الصينية

وفي أبريل/نيسان 2021 بدأت الصين في إنشاء محطتها الفضائية، وذلك بإطلاق الوحدة تيانخه، وهي مقر المعيشة الرئيسي لرواد الفضاء.

وفي يوليو/تموز من العام الجاري أطلقت الوحدة ونتيان أو “الانطلاق إلى السماوات” وهي وحدة مختبر ستُجرى فيها التجارب العلمية.

ومن المتوقع أن تلتحم منجتيان، وحدة مختبر أيضا ويبلغ وزنها 23 طنا، بمنفذ محوري في طرف من تيانخه في وقت لاحق اليوم.

لكن محطة الفضاء ستتخذ شكلها النهائي وهو على هيئة الحرف (تي) عندما تصبح الوحدة تيانخه في القلب من المحطة وتتصل بها الوحدتان المختبريتان، وذلك عندما يتغير وضع منجتيان وهي في المدار لتتصل بواحد من المنافذ على جانب تيانخه.

وسيكون اكتمال محطة الفضاء الصينية المصممة لتبقى في العمل لمدة 10 سنوات على الأقل إنجازا مهما في طموحات الصين، في وجود لها في مدار قريب من الأرض، وذلك في الوقت الذي من المحتمل أن تتوقف فيه محطة الفضاء الدولية المتقادمة التي تقودها ناسا عن العمل في نهاية العقد الجاري.