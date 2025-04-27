الصين تطلق مشروعًا ضخمًا لإنشاء مركز دولي للبحوث الفضائية

كشف مركز دراسات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن الصين تخطط لبناء مركز دولي لأبحاث الفضاء.

وخلال حديثه في مؤتمر دولي حول تطوير المحطة القمرية الدولية قال رئيس المركز:” تعتزم السلطات الصينية بناء مركز دولي للأبحاث المشتركة في مجال الفضاء”.

وأضاف:”فيما يتعلق بالمشاريع العالمية واسعة النطاق والمتعلقة بمجال الفضاء، فإن الصين لديها خطة لبناء مقر دولي، سيضم مركزا مشتركا للتصميم واختبار التقنيات الفضائية، ومركزا لمعالجة البيانات، ومركزا للعمليات والإدارة، ومركزا هندسيا وعلميا، ومراكز أخرى للتعاون وتبادل الخبرات”.

وكانت الصين قد أعلنت سابقا عن خططتها لبناء محطة علمية على القمر بالتعاون مع روسيا وعدة دول، وعام 2021 وقعت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” مع الصين اتفاقية بهذا الخصوص، وفي إطار مشروع المحطة من المفترض أن ترسل الصين مركبات Chang’e-6 وChang’e-7 وChang’e-8 إلى القمر، وسيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الأساسية التي تساعد على البدء في بناء مجمع من مرافق البحث التجريبية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

كما أعلن مكتب برنامج رحلات الفضاء المأهولة في الصين أن بلاده تخطط لإرسال دفعة من الرواد إلى القمر، ويجري العمل على تطوير الصاروخ ومركبة نقل الرواد والمعدات الضرورية لهذه الرحلة.