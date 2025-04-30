الصين تنهي مهمة المركبة الفضائية "شنتشو-19" المأهولة بعد رحلة استمرت منذ أكتوبر

ذكر تلفزيون الصين المركزي أن المركبة الفضائية الصينية المأهولة شنتشو-19 هبطت في شمال البلاد اليوم الأربعاء بعد تأخير لمدة يوم واحد بسبب الظروف الجوية في موقع الهبوط.

وتم إرسال المركبة الفضائية وطاقمها المكون من ثلاثة أفراد إلى الفضاء في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي للعمل في محطة الفضاء الصينية “تيانغونغ” المأهولة بشكل دائم.

ورحلات الفضاء المأهولة على متن شنتشو جزء من برنامج الفضاء في الصين على مدى العقدين الماضيين، وزادت وتيرة هذه الرحلات في السنوات القليلة الماضية بعد أن أكملت الصين رسميا بناء “تيانغونغ” في نوفمبر 2022.

وأثار التطور السريع لبرنامج الفضاء الصيني المأهول وغير المأهول قلق الولايات المتحدة التي واجهت مشاكل مع رحلاتها الفضائية المأهولة.

وتهدف الصين إلى القيام بهبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030.

وشمل طاقم شنتشو-19 رجلين يبلغ عمرهما 48 و34 عاما وأمراة تبلغ من العمر 35 عاما أصبحت ثالثة رائدة فضاء في تاريخ الصين. وهذه أول رحلة فضائية لرائدي الفضاء الأصغر سنا.

وجميع أفراد الطاقم يعملون بالقوات الجوية للجيش الصيني، وأجروا تجارب بعضها يتعلق ببناء الموائل البشرية.

وكان من المتوقع أن تتضمن إحدى هذه التجارب تعريض الطوب المصنوع من تربة تحاكي التربة القمرية لظروف الفضاء.

وإذا أثبتت الاختبارات نجاحا، فقد يكون الطوب مادة رئيسية تستخدم في بناء محطة أبحاث قمرية دائمة تأمل الصين في استكمالها بحلول عام 2035.