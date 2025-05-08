الطاقة النووية السعودية.. لماذا تريد الرياض اتفاقًا مع واشنطن؟

تناقش السعودية والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون تتعلق بطموحات المملكة لتطوير صناعة نووية مدنية، وهي محادثات لطالما اصطدمت بتعقيدات السياسة الإقليمية ومخاوف انتشار الأسلحة النووية.

فيما يلي بعض المسائل الرئيسية المرتبطة بالقضية:

* لماذا ترغب السعودية في برنامج نووي؟

السعودية هي أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، ومن ثم لا تبدو مرشحة بقوة لبناء مفاعلات للطاقة النووية، لكنها تستهدف خفض انبعاثات الكربون وتوفير النفط الخام للتصدير في إطار الخطة الاقتصادية لرؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية العام الماضي إن 68 بالمئة من الكهرباء في السعودية جرى توليدها بحرق الغاز و32 بالمئة بحرق النفط، مع استخدام 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام لتوليد الطاقة في شهر يونيو حزيران الذي يشهد ذروة الاستهلاك.

وقد توفر الطاقة الذرية بعضا من الطاقة المستخدمة في مجالات مثل تحلية المياه وتكييف الهواء اللذين يستهلكان كميات كبيرة من الطاقة، مما يسمح للمملكة بجني أموال أكثر من مبيعات النفط.

وأعلنت السعودية أيضا أنه إذا كانت إيران تطور سلاحا نوويا، فيتعين عليها أن تفعل الشيء نفسه، وهو تصريح أريد به فيما يبدو تصعيد الضغط على طهران لكنه أثار في الوقت نفسه مخاوف من طموحاتها.

وأعلنت المملكة في يناير كانون الثاني، أنها ستخصب اليورانيوم، الذي قد يستخدم أيضا ضمن برنامج عسكري، لإنتاج وقود “الكعكة الصفراء” لتوليد طاقة نووية يمكنها بيعها.

ويرجح أن يتضمن أي اتفاق مع واشنطن ضمانات لازمة لتهدئة المخاوف من وجود طموحات عسكرية، بالإضافة إلى التزام السعودية الحالي بعدم السعي إلى امتلاك قنبلة نووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

* ماذا تستفيد الولايات المتحدة؟

قد تجني الولايات المتحدة مكاسب استراتيجية وتجارية.

كان التعاون النووي المدني المصحوب بضمانات أمنية حافزا مهما في مساعي جو بايدن، سلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوسط في اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وقال مصدران إن هاتين المسألتين انفصلتا الآن، لكن التوصل لاتفاق نووي قد يدعم الجهود الدبلوماسية الأمريكية مع المملكة. واستبعدت الرياض تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية.

واجتمع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في أبريل نيسان، وقال رايت إن البلدين “على مسار” نحو اتفاق نووي مدني. ولم يشر إلى اتفاق أوسع نطاقا يتناول قضايا أخرى مثل التطبيع.

وقد يضع التوصل لاتفاق الصناعة الأمريكية في موقع متميز للفوز بعقود بناء محطات طاقة نووية سعودية، ويوفر للولايات المتحدة رقابة على البرنامج النووي للمملكة، مما قد يخفف أي مخاوف أمريكية تتعلق بانتشار الأسلحة. وبموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض على اتفاقيات للانخراط في تعاون نووي مدني كبير مع دول أخرى.

ويحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول استيفاؤها لمنعها من استخدام التكنولوجيا في تطوير أسلحة نووية أو نقل مواد حساسة إلى آخرين.

ويشترط القانون الأمريكي إقرار الكونجرس لمثل هذه الاتفاقات.

* خيارات السعودية

إذا فشلت المحادثات الأمريكية السعودية، فهناك عدد من الدول راسخة القدم في مجال الطاقة النوية والتي تبدي اهتمامها بالبرنامج النووي السعودي، أو يُنظر إليهم باعتبارهم شركاء محتملين.

وذكرت تقارير أن المؤسسة الوطنية النووية الصينية المملوكة للدولة قدمت عرضا في عام 2023 لبناء محطة نووية. ووقعت شركة روساتوم النووية الروسية الحكومية التي بنت محطة نووية في مصر، اتفاقيات تعاون أولية مع الرياض. ومن بين المنافسين المحتملين الآخرين كوريا الجنوبية التي أقامت مفاعلات في الإمارات، وفرنسا أيضا منافس محتمل.

ويرجح أن يتوقف اختيار الشريك على العروض التكنولوجية والتمويل والتوافق الجيوسياسي، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتعامل مع الوقود النووي.

* تخصيب اليورانيوم

تتمثل إحدى القضايا الرئيسية فيما إذا كانت واشنطن ستوافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى قد تفعل ذلك، وما إذا كان بإمكان الموظفين السعوديين الوصول إليها أم ستقتصر إدارتها على الموظفين الأمريكيين ضمن ترتيبات ما يطلق عليه “الصندوق الأسود”.

وإذا لم يتضمن أي اتفاق ضمانات صارمة، فبوسع السعودية التي تمتلك احتياطيات من خام اليورانيوم على أراضيها، من الناحية النظرية، أن تستخدم منشأة التخصيب لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب في إنتاج مواد انشطارية لإنتاج قنابل، في حالة التخصيب بدرجة نقاء كافية.

وهناك مسألة أخرى تتعلق بما إذا كانت الرياض ستوافق على استثمار سعودي في منشأة لتخصيب اليورانيوم مملوكة للسعودية، يكون مقرها الولايات المتحدة، وعلى التعاقد مع شركات أمريكية لبناء مفاعلات نووية سعودية.

وهناك قضايا دبلوماسية أيضا. فكثيرا ما عبرت إسرائيل، الحليف الإقليمي الأكبر لواشنطن، عن معارضتها لفكرة إنشاء برنامج نووي مدني سعودي.