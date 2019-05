بالفيديو والصور: “الطلقة” اليابان تكشف عن أسرع قطار في العالم

كشفت اليابان، مسقط رأس السفر بالسكك الحديدية عالية السرعة، النقاب عن أحدث قطار من الجيل الجديد Alfa X، والذى سيكون قادرًا على السفر بسرعات قصوى تبلغ 400 كيلومتر بما يعادل 249 ميلاً فى الساعة، ليصبح بذلك قطار الطلقة الفضى اليابانى الجديد – الذى يمتلك أنفًا طويلًا فى العربة الأولى يمتد طوله إلى 72 قدمًا بما يعادل 22 مترًا – أسرع قطار طلقة فى العالم.

وتبدأ تجارب تشغيل قطار الطلقة اليابانى، اليوم الجمعة، بين مدينتى أومورى وسينداى، ليلاً، والتى تمتد على مدار ثلاث سنوات، مع خطط لوضع القطار الجديد فى الخدمة بحلول عام 2030، فى نفس الوقت الذى ستمتد فيه شبكة القطارات السريعة فى البلاد لتصل إلى سابورو، المدينة الرئيسية فى منطقة هوكايدو شمال اليابان، وتخطط الشركة اليابانية، لتشغيل القطار الجديد على مسافة 360 كيلومترًا فى الساعة، وهذا سيجعله أسرع بـ10 كيلومترات فى الساعة من فوشينج هاو الصينية، التى تربط بين بكين وشانجهاى ولديها نفس السرعة القصوى.

وإن قطار Alfa-X الجديد المكون من 10 عربات، مزوّد بتقنية جديدة، كما أن الأنف الديناميكى الهوائى المميز ممدود بشكل كبير لتقليل الضغط والضوضاء عند المرور عبر الأنفاق، وتشمل الميزات الأخرى معدات متخصصة لتقليل تأثير الزلازل المحتملة.

ستتجاوز سرعة القطار الجديد التى تبلغ 224 ميلاً فى الساعة بسهولة أسرع قطارات الطلقة فى العالم والتى تعمل حاليًا فى اليابان وفرنسا، حيث تسير بسرعة قصوى تبلغ حوالى 200 ميل فى الساعة.

كما سيكون أيضًا – ربما بشكل غير مفاجئ – أسرع بشكل كبير من القطارات فى المملكة المتحدة، حيث تميل متوسط ​​السرعات إلى التحليق بالقرب من 65 ميل فى الساعة، فى حين تبلغ سرعة يوروستار القصوى بحد أقصى حوالى 186 ميلاً فى الساعة.

وكشفت اليابان لأول مرة عن أسطولها من قطارات شينكانسن الشهيرة “الطلقة” إلى العالم وسط كثير من الاحتفالات خلال أولمبياد طوكيو عام 1964، مع ظهور القاطرات السريعة كرمز للانتعاش الاقتصادى بعد الحرب.

على الرغم من أن اليابان والدول الأخرى تواصل الاستثمار بكثافة فى تكنولوجيا القطار الطلقة اليوم، فإن القطارات الأسرع فى العالم العاملة حاليًا هى Maglev، التى يمكنها السفر بسرعات أعلى بكثير أثناء المرور فوق القضبان المغناطيسية.

وتعد شانجهاى موطنًا لأسرع قطار Maglev التشغيلى فى العالم، والذى تبلغ سرعته القصوى 268 ميلا فى الساعة، مما يتيح لها تغطية مسافة 19 ميلًا فى غضون سبع دقائق و20 ثانية فقط.

وفيما يحمل قطار الطلقة “Alfa-X”، لقب أسرع قطار فى العالم فى الوقت الحالى، إلا أنه قد يفقد هذا اللقب بحلول وقت تشغيله فى العام 2030، وذلك لأنه يتم بناء خط جديد لقطار Maglev بين طوكيو وناجويا، والذى تبدأ عملياته فى عام 2027، حيث من المقرر أن يسافر القطار المغناطيسى بسرعة قصوى تبلغ 505 كيلومترات فى الساعة، مما يقلل الوقت بين المدينتين إلى 40 دقيقة بدلًا من 110 دقيقة حاليًا.

