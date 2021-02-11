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العالم على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة الليلة

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2021 12:39 مساءً
كواكب

كواكب

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يشهد العالم، الخميس، حدث فلكي نادر، وهو لقاء بين كوكب الزهرة والمشتري، حيث يمكن للإنسان رؤية هذه الظاهرة الفريدة من نوعها للمرة الأولى.

ويسمى هذا التقارب للكواكب في علم الفلك بالتزامن، ويستخدم هذا المصطلح عندما تكون الكائنات قريبة من بعضها البعض في لحظة معينة، لكن هذا لا يحدث حرفياً، ولكن من وجهة نظر موقعه في السماء من الأرض، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية نقلاً عن موقع قناة “شيل”.

ووفقاً للعلماء، فإن اقتراب كوكب الزهرة والمشتري يجب أن يقع الخميس 11 شباط، وسيتعين على أولئك الذين يرغبون في رؤية هذه الظاهرة بأعينهم انتظار موعد شروق الشمس.

وقال الخبراء إن الصورة الفضائية الساطعة ستظهر بشكل أفضل في نصف الكرة الجنوبي، لكن سيكون من الممكن رؤيتها باستخدام تلسكوب في الشمال.

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