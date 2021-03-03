السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العثور على أول "قرش متوهج".. في "منطقة" بعيدة جداً عن الضوء

3 - مارس - 2021
القرش المتوهج

القرش المتوهج

A A A
طباعة المقال

يعرف العلماء أن هناك عددا من الكائنات البحرية التي تلمع في الظلام، لكن فريقا يدرس الحياة في البحار وجد أول سمكة قرش متوهجة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الباحثين عثروا على سمكة القرش من فصيلة “kitefun” قبالة السواحل الشرقية لنيوزيلندا، خلال مسح العام الماضي.

وقال الباحثون إنهم عثروا أيضا على نوعين آخرين من سمك القرش.

وينمو القرش من فصيلة “kitefun” حتى يصبح طوله نحو 1.8 متر، ويعيش على عمق يزيد عن 200 متر تحت سطح البحر.

وهذا ما يجعله، وفقا للباحثين، أكبر الفقاريات المتوجهة المعروفة حتى الآن، والمثير في الأمر أن “القرش المتوهج” يعيش في منطقة بعيدة جدا عن الضوء.

وتشير الدراسة إلى أنه نظرا لعيشها في منطقة معدومة الضوء، فإنه لا يوجد مكان تتوارى فيه أسماك القرش، وتستعين بأجسامها المتوهجة كتمويه.

ورغم أن المجتمع العلمي يقدر وجود مثل هذه الأسماك، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تُلاحظ فيها مباشرة ظاهرة التلألؤ البيولوجي، التي تسمى أيضًا “الضوء الحي” أو “الضوء البارد”.

وتنجم الظاهرة عن تفاعل كيميائي في سمكة تحتوي على جزيء لوسيفيرين الذي ينتج الضوء، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    رائد فضاء
    دراسة تحذر من آثار معاكسة على عظام الإنسان جراء السفر للفضاء
    إنستغرام
    تغيير مرتقب ولافت من إنستغرام.. تحويل كل مقطع فيديو إلى Reels
    شركة باي بال "PayPal"
    خبر سيء.. قيود جديدة من باي بال تتعلق بنظام الدفع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة