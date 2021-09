العثور على بقايا نوع جديد من الديناصورات عاشت منذ 168 مليون سنة

كشف علماء الآثار عن حفرية غير عادية مدرعة عثر عليها في المغرب، والتي تنتمي إلى نوع جديد من الديناصورات “لا يشبه أي شيء آخر في مملكة الحيوانات”.

ويُعتقد أن حفرية ضلع الأنكيلوصور، التي وجدت في موقع بولحافة في جبال الأطلس المتوسط ​​في المغرب، هي أقدم من أي من تلك الأنواع التي تم العثور عليها من قبل بـ 20 مليون سنة على الأقل.

وكانت ديناصورات الأنكيلوصور مجموعة متنوعة من الديناصورات العاشبة التي تشتهر بأجسامها المدرعة، وهي مرتبطة بالستيغوصورات، والتي كانت موجودة طوال العصر الطباشيري من 145.5 إلى 66.5 مليون سنة مضت تقريبا.

ولا يوجد سوى القليل من الأدلة على وجودها قبل ذلك الوقت، ما يجعل هذه الحفرية الجديدة، التي يعود تاريخها إلى 168 مليون سنة، أقدم مثال يقع اكتشافه للمجموعة على الإطلاق.

وتُظهر الحفرية سلسلة من الأشواك التي اندمجت في ضلع الوحش، وهو أمر غير مألوف بالنسبة للأنكيلوصور، لأنه عادة ما يكون متصلا بنسيج الجلد، لتكون البقايا بذلك تنتمي إلى نوع جديد من الديناصورات.

ووقع الاكتشاف المثير في جبال الأطلس المتوسط ​​بالمغرب، في الموقع نفسه حيث اكتشف باحثون من متحف التاريخ الطبيعي (NHM) في لندن أقدم ستيغوصور تم العثور عليه على الإطلاق.

Introducing Spicomellus afer, the world's oldest ankylosaur and the first from Africa! The specimen comprises dermal armour fused to a rib, a totally weird morphology, unlike anything else living or extinct. https://t.co/3QhrZUZ6di Vid by @vinfernand pic.twitter.com/JCQgThtyYO

— Dr Susie Maidment (@Tweetisaurus) September 23, 2021