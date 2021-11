العثور على ثقب أسود خارج مجرتنا لأول مرة بطريقة بارعة!

تمكّن علماء الفلك، وللمرة الأولى، من تحديد ثقب أسود خارج مجرة ​​درب التبانة من خلال حركات نجم يدور في المدار.

وحددوا ثقبا أسود صغيرا نسبيا في سحابة ماجلان الكبيرة، وهي مجرة ​​قزمة تدور حول درب التبانة على مسافة حوالي 160 ألف سنة ضوئية.

وعُثر على الثقب الأسود، المسمى NGC 1850 BH1، في NGC 1850، مجموعة من آلاف النجوم. ويشير الاكتشاف إلى أن هذه الطريقة يمكن أن تكون بالفعل مفتاحا لإيجاد الثقوب السوداء في مجموعات النجوم ذات الكثافة العالية، في مجرة ​​درب التبانة وما وراءها.

وقالت عالمة الفيزياء الفلكية، سارة ساراتشينو، من جامعة ليفربول “جون مورس” في المملكة المتحدة: “على غرار شيرلوك هولمز الذي يتعقب عصابة إجرامية، نحن ننظر إلى كل نجم في هذه المجموعة باستخدام عدسة مكبرة، في يد واحدة نحاول العثور على بعض الأدلة على وجود ثقوب سوداء ولكن دون رؤيتها مباشرة. والنتيجة المعروضة هنا تمثل واحدا فقط من المجرمين المطلوبين، ولكن عندما تجد واحدا، فأنت في طريقك لاكتشاف العديد من المجرمين الآخرين، في مجموعات مختلفة”.

ومعظم الثقوب السوداء المكتشفة خارج مجرة ​​درب التبانة تخلت عن نفسها بسبب الإشعاع المنبعث عندما تكون نشطة. ولا يصدر الثقب الأسود نفسه أي إشعاع، لكن المادة التي تسقط فيه تطلق الكثير من الإشعاع، في الواقع.

1/ A black hole was found hiding in a star cluster outside our galaxy! Using our VLT, astronomers have discovered a small black hole outside of the Milky Way by looking at the motion of a star in its close vicinity.

🔗 https://t.co/dnpuRCQc0u

Credit: @ESO /M. Kornmesser pic.twitter.com/XXa1froNbT

— ESO (@ESO) November 11, 2021