العثور على جمجمة بشرية عمرها 8 آلاف سنة.. اليكم التفاصيل

بالرغم من الاكتشافات التي توصل لها العلماء والباحثون، إلا أن هناك خبايا كثيرة على الأرض لا نعرف عنها الا القليل ، ومؤخراً تم العثور على جمجمة بشرية عمرها 8000 سنة.

وبحسب ما قال “سكوت هابل” عمدة مقاطعة رينفيل، إن القوارب عثروا على الجمجمة البشرية في وقت نضب فيه النهر بسبب الجفاف، وبعد الاكتشاف شارك “Hable” الجمجمة مع الفاحص الطبي وفي النهاية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما استخدم عالم الأنثروبولوجيا الشرعي التأريخ بالكربون، وقال إنه من المحتمل أن الجمجمة كانت لرجل عاش بين 5500 و 6000 قبل الميلاد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

بالإضافة ان اثنان من صانعي الكاياك الفضوليين قاموا باكتشاف مذهل أثناء وجودهما على نهر مينيسوتا بالقرب من القلب المقدس في صيف عام 2021.

وعثر الرجال على شظية جمجمة بشرية يعتقد أنها تعود إلى ما يقرب من 8000 عام، وفقاً للسلطات، وسيتم إعادتها الآن إلى المسؤولين الأمريكيين الأصليين.

كان هابل قادراً على تحديد أن الرجل يعاني من اكتئاب في جمجمته “مما يشير إلى سبب الوفاة”، كما أشار التحقيق إلى أن الرجل كان يتبع نظاماً غذائياً غنياً بالذرة والدخن والذرة الرفيعة والأسماك.

ومع ذلك قال أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة ولاية مينيسوتا، إن الرجل ربما عاش على النباتات والغزلان والأسماك والسلاحف وبلح البحر في المياه العذبة.

وقالت كاثلين بلو لصحيفة التايمز: “ربما لم يكن هناك الكثير من الناس في ذلك الوقت يتجولون في أنحاء مينيسوتا منذ 8000 عام، لأنه تراجعت الأنهار الجليدية قبل ذلك ببضعة آلاف من السنين”.

وتم نشر صورة الجمجمة الجزئية على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل قسم الشريف، لكن تم إزالتها لاحقاً بعد أن اعترضت مجموعات من الأمريكيين الأصليين عليها.