العثور على مخلوقات بحرية تعيش بدرجة -2 مئوية تحت القارة القطبية الجنوبية!

اكتشف باحثون حيوانات تعيش في قاع البحر تحت القارة القطبية الجنوبية في ما كان يُعتقد سابقا أنها أرض قاحلة غير مأهولة.

ورُصد إسفنج وحيوانات غير معروفة على صخرة في قاع المحيط بواسطة علماء من هيئة المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية.

وأسقط المستكشفون كاميرا أسفل بئر مرت عبر 3000 (900 متر) من الجليد الصلب قبل أن يغوصوا في المحيط المتجمد في القطب الجنوبي تحته. وفي اللون الأسود من الحدود البحرية غير المكتشفة، وجد الباحثون دليلا على وجود حياة في المياه البالغة -2.2 درجة مئوية، وهي أول الحيوانات الثابتة التي شوهدت في هذا الموطن.

وهذا الجزء من العالم هو واحد من آخر المناطق غير المستكشفة حقا في العالم، حيث جعلت الرفوف الجليدية العائمة من المستحيل دراسة المحيط تحته.

