العثور على "مدينة الموتى" في كورسيكا

اكتشف علماء الآثار في فرنسا مقبرة ضخمة تحتوي على 40 قبرا تعود إلى النصف الأول من الألفية الأولى، واكتُشفت جثث داخل “أمفورا”، أو جرار كبيرة، من شمال إفريقيا.

ويُطلق على الموقع، في جزيرة كورسيكا، اسم necropolis مأخوذة من اليونانية القديمة لـ “مدينة الموتى”.

وخضعت كورسيكا لسيطرة العديد من الحضارات المختلفة في النصف الأول من الألفية الأولى.

وبينما يبدو أن القطع الأثرية التي عُثر عليها في التنقيب تعود إلى أصل روماني، يحذر الخبراء من أنه ربما تم تغيير الغرض من قبل القوط الغربيين أو السكان اللاحقين.

وحقق علماء الآثار من المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية (INRAP) الاكتشاف في إيل روس، وهي بلدة تقع على الساحل الغربي لجزيرة كورسيكا.

ويعود تاريخ إيل روس، قرية الصيد الهادئة التي أصبحت نقطة جذب سياحي، إلى منتصف القرن الثامن عشر، لكن التنقيب يوفر مزيدا من التفاصيل حول سكان المنطقة القدامى.

