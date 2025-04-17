العدل الأمريكية تمهد لتفكيك منتجات غوغل الإعلانية بعد حكم قضائي

قالت قاضية أمريكية اليوم الخميس إن شركة غوغل سيطرت على نحو يخالف القانون على سوقين لتكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت مما وجه ضربة أخرى لعملاق التكنولوجيا في قضية تتعلق بمكافحة الاحتكار رفعتها الولايات المتحدة.

وقد يسمح الحكم، الذي أصدرته القاضية ليوني برينكيما من المحكمة الجزئية في الإسكندرية بولاية فرجينيا، للمدعين العامين بالمطالبة بتفكيك منتجات غوغل الإعلانية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أنه يتعين على غوغل بيع منصتها “جوجل آد ماندجر” على الأقل، والتي تشمل خادم الشركة لإعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات بين البائعين والمشترين.

وتواجه جوجل الآن احتمال صدور أمرين من محكمتين أمريكيتين مختلفتين يفرضان عليها إما بيع أصول أو تغيير ممارساتها التجارية.

وسينظر قاض في واشنطن خلال الشهر الجاري في طلب وزارة العدل الأمريكية بإجبار غوغل على بيع متصفحها “كروم” واتخاذ تدابير أخرى لإنهاء هيمنتها في مجال البحث عبر الإنترنت.

وذكرت رويترز في سبتمبر أيلول أن غوغل كانت تدرس بيع منصتها لتبادل الإعلانات استجابة لهيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية.

وأشرفت برينكيما على محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع وسعت خلالها وزارة العدل وتحالف من الولايات إلى إظهار أن جوجل تحتكر أسواق خوادم إعلانات الناشرين وشبكات إعلانات المعلنين وحاولت الهيمنة على سوق تبادل الإعلانات بين البائعين والمشترين.

وقال ممثلو الادعاء في المحاكمة إن غوغل استخدمت أساليب الاحتكار الكلاسيكية، وهي القضاء على المنافسين عن طريق عمليات الاستحواذ وإجبار العملاء على استخدام منتجاتها والتحكم في كيفية حدوث المعاملات في سوق الإعلانات عبر الإنترنت.

وقالت غوغل إن القضية ركزت على الماضي عندما كانت الشركة لا تزال تعمل على ربط أدواتها بمنتجات المنافسين.

وذكر محامي الشركة أن المدعين تجاهلوا المنافسة من شركات التكنولوجيا.