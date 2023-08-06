الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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العراق يحجب تطبيق "تيليغرام" بسبب مخاوف على الأمن القومي

منذ ساعة واحدة
شعار تطبيق تيليغرام

شعار تطبيق تيليغرام

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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية حظر تطبيق المراسلة “تيليغرام” بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني، ومن أجل الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أنّ “حجب تطبيق “تيليغرام” جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون”.

ويُستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة، كما أنه يمثل مصدرًا للأخبار ومشاركة المحتوى.

وتحتوي بعض القنوات على عدد هائل من البيانات الشخصية، منها أسماء وعناوين مستخدمين عراقيين وروابطهم الأسرية.

وقالت الوزارة في بيان إنها “طلبت مرارًا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات”.

وجاء في البيان “تؤكد (الوزارة) احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، من دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها”.

ولم ترد الشركة المسؤولة عن إدارة التطبيق بعد على طلب للتعليق أرسل لها عبر البريد الإلكتروني.

    المصدر :
  • رويترز

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