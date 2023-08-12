السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق يرفع الحظر عن تطبيق تليغرام

منذ 20 دقيقة
"تليغرام"

"تليغرام"

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، رفع الحجب يوم غد الأحد، عن تطبيق “التليغرام” الذي تم حجبه قبل أيام.

وقالت الوزارة في بيان، السبت: “تسترعي وزارة الاتصالات عناية المواطنين الاعزاء الى انها سترفع الحجب عن تطبيق “التليغرام” في العراق اعتباراً من يوم غد الأحد”.

وعزت الوزارة ذلك “بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق”.

وأكدت الوزارة في بيانها انها “لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي وانما تشدد على اهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وامنه وبيانات المستخدمين فيه”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    آيفون 15
    تحديث جديد.. زر "إنهاء المكالمة" بجهاز "آيفون" الخاص بك قد يتغير موقعه!
    تطبيقات اندرويد
    قريبا.. غوغل تدعم أندرويد بميزة شبيهة بـ"Continuity" في آبل
    انستغرام
    انستغرام تطلق ميزة جديدة على غرار تيك توك

    الأكثر قراءة

    المحامي "فؤاد الدبس"
    فيديو.. صوت بيروت يكشف عن وجود لائحة عقوبات ثانية ستضم "مصرفيين وقضاة" مرتبطين برياض سلامة
    زلزال
    زلزال يضرب شرق تركيا.. وهزّة أرضيّة بلا خسائر في مصر
    المشي- تعبيرية
    ما فوائد المشي ألف خطوة في اليوم؟