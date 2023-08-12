العراق يرفع الحظر عن تطبيق تليغرام

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، رفع الحجب يوم غد الأحد، عن تطبيق “التليغرام” الذي تم حجبه قبل أيام.

وقالت الوزارة في بيان، السبت: “تسترعي وزارة الاتصالات عناية المواطنين الاعزاء الى انها سترفع الحجب عن تطبيق “التليغرام” في العراق اعتباراً من يوم غد الأحد”.

وعزت الوزارة ذلك “بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق”.

وأكدت الوزارة في بيانها انها “لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي وانما تشدد على اهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وامنه وبيانات المستخدمين فيه”.