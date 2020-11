العلماء يطلقون أشعة ليزر على نجمين متفجرين

في محاولة للتعرف بشكل أفضل على نظام النجوم المتفجرة، بدأ العلماء في إطلاق أشعة الليزر على سديم أرجواني غاضب، والذي كان ينفجر منذ ما يقارب 200 عام.

وأطلق تلسكوب أرضي أشعة الليزر من المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) على ما يعرف بـ سديم كارينا أو سحابة القاعدة، بأنه زوج من نجمين عملاقين ينفجران بثبات في انفجار مذهل للغاز والغبار منذ نحو 200 عام. ويقع على بعد 7500 سنة ضوئية، ويعد أحد أكثر أنظمة النجوم سطوعا في مجرة ​​درب التبانة، وفقا لتقرير موقع “لايف ساينس.

وهناك أربعة أشعة ليزر برتقالية تنفجر عبر مجرة ​​درب التبانة في السديم الأرجواني “الغاضب”.

ويقول العلماء إن رؤية ذلك بعيدا في الفضاء أمر صعب، حتى في أكثر النجوم سطوعا مثل إيتا كارينا (النجم المتغير عظيم الكتلة).

وتبدو اللقطة التي نشرها المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) كأنها معركة كونية حتى الموت، لكنها في الواقع تلتقط خدعة فلكية ذكية يستخدمها العلماء للنظر عبر الزمان والمكان.

What might resemble some terrible cosmic weapon in this Picture of the Week, actually represents something far more benign — a mixture of gas, dust, and powerful lasers.

Credit: @ESO /G. Hüdepohl https://t.co/trgXg21kaQ pic.twitter.com/6T3V6h8mmU

— ESO (@ESO) November 9, 2020