العلماء يطورون صوت اصطناعي يمكنه التواصل لخلق علاقة عاطفية

تم تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يمكن أن يحاكي أنماط كلام الغزل، وذلك بفضل ‘الأصوات غير الكلامية’ بما في ذلك التنهدات والأنفاس.

وفي دراسة أجرتهاScientists-develop-AI-flirt-using-non-word”-“sounds-sighs-breaths وترجمها “صوت بيروت أنترناشونال”تنتج شركة سونانتيك، ومقرها في لندن، إنجلترا، أصوات الذكاء الاصطناعي التعبيرية لمجموعة من الاستخدامات، بما في ذلك أفلام هوليوود وألعاب الكمبيوتر.تم بناء أحدث التطورات مع ‘زبون من هوليوود لم يذكر اسمه ‘وتمّ تسميته “What’s Her Secret” وهو مصمم لخلق شخصية رائدة أنثى مغازلة لم يسبق لها أن عاشت من قبل”.وأطلقوا فيديو، مع وجه ممثلة ولكن صوت الذكاء الاصطناعي مصمم لإثبات أنه من الممكن إنشاء لقاءات رومانسية شديدة الواقعية.عبر تطوير صوت الذكاء الاصطناعي المغازل، اكتشف الفريق أيضاً بعض الأسرار التي يمكن للبشر استخدامها ليبدو أكثر رومانسية ومغازلة، بما في ذلك التباطؤ لخلق التشويق، الابتسام بلطف عند التحدث، والحفاظ على الهدوء، والتكلم بوتيرة متسقة.يمكن للنماذج الصوتية التي تولدها سونانتيك أن تعبر بالفعل عن السعادة والحزن، لكن المغازلة تتطلب نهجاً دقيقاً، غير ممكن بلغة بسيطة.

فضلاً عن كونه مغازلاً، طور الفريق أسلوباً خجولاً ومثيراً للكلام، لإعطاء الشخصيات شعوراً أكثر واقعية.بينما يتميز الفيديو الجديد بممثلة حقيقية، يتم إنشاء الصوت بشكل مصطنع تماماً، مع قراءة صوت الذكاء الاصطناعي لمونولوج عن الحب.الأمر يدفعك إلى الاعتقاد بأنّ الممثلة التي ظهرت في الفيديو تقرأ أيضًا التعليق الصوتي، لكن الفيديو يكشف التالي: “ما تسمعني أقوله لم يقل من قبل إنسان، تمّ إنشاؤه بواسطة جهاز كمبيوتر. أنا لست حقيقياً، لم أكن ولدت أبداً.”تم توقيته للخروج في يوم عيد الحب، والذي يبين مدى واقعية الذكاء الاصطناعي في محاكاة أنماط الكلام البشري.لقد تمكنوا من تحقيق واقعية الصوت المغازل بفضل الأصوات غير اللفظية، مثل الضحك والتنفس والبكاء والسخرية.

وقالت زينة قريشي، الرئيسة التنفيذية لشركة سونانتيك: “إنّ البشر معقدون بشكل لا يصدق بطبيعتهم، وتلعب أصواتنا دوراً حاسماً في مساعدتنا على التواصل مع العالم من حولنا.”وأوضحت في بيان: “في سونانتيك، نحن ملتزمون التقاط الفروق الدقيقة للصوت البشري، ونحن فخورون بشكل لا يصدق من هذه الاختراقات التكنولوجية التي جلبناها إلى الحياة من خلال ‘What’s Her Secret”.”من المزاح والضحك إلى التنفس والتوقف، هذا هو العرض الرومانسي الأكثر واقعية الذي قمنا بإنشائه حتى الآن.”قالت الدكتورة ماجي فوغان، معالجة نفسية مقيمة في مدينة نيويورك ومتخصصة في العلاقات الرومانسية، أنّ هناك عناصر رئيسية في أنماط الكلام، مثل النغمة والسرعة التي تجعل أو تنفي محادثة غزلية.عند مراجعة ‘ What’s Her Secret? قالت أنّ البرنامج أظهر جميعها، بما في ذلك التركيز على الإيقاع والتنفس والابتسام وتغييرات النغمة.آخر مرة تصدرت فيها الشركة عناوين الصحف كان في آب 2021، عندما أعلنوا أنهم أعطوا فال كيلمر صوتاً مرة أخرى، من خلال رد فعل خطاب ممثلي توم غون باستخدام تسجيلات قبل أن يصاب بسرطان الحلق.وقد لعب كيلمر، الذي امتدت مسيرته المهنية ما يقرب من أربعة عقود، دور البطولة في أفلام مثل Top Gun, Willow, The Doors, Tombstone وBatman Forever.ولكن بعد خضوعه لاستئصال القصبة الهوائية في عام 2014 كجزء من علاجه لسرطان الحلق، أصبح صوت كيلمر الآن بالكاد يمكن التعرف عليه.لحسن الحظ، يستطيع كيلمر نفسه أيضاً استخدام أداة الذكاء الاصطناعي في حياته الشخصية، لمساعدته على التواصل، بدلاً من الاعتماد على صندوق صوت للتحدث.يتيح له سونانتيك تغيير انعطاف الكلام والسرعة والحجم والأسلوب، بالإضافة إلى إسقاط الأصوات غير اللفظية على النص.سونانتيك ليست اللاعب الوحيد في سوق الصوت الاصطناعية، مع نسخة افتراضية من لوك سكاي ووكر تظهر على ماندالوريان التي صنعته شركة ريسبيشر.تقوم شركات أخرى بدمج كامل لأصوات الناس، بما في ذلك وليام شاتنر وألبرت أينشتاين، مختلطة مع إصدارات صوتهم لتتناسب مع عمر الترفيه الاصطناعي.