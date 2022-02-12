العملات الرقمية تواصل خسائرها مع تهاوي بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت، تراجعا ملحوظا، وتعززت الخسائر مع تهاوي بيتكوين (العملة الأكثر قوة وانتشاراً في السوق).

ويجري تداول بيتكوين عند مستوى 42 ألف دولار، ما رفع الخسائر الإجمالية للسوق إلى 130 مليار دولار في 4 جلسات.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة (سوق الكريبتو) اليوم السبت بنسبة 5% لتصل إلى 1.88 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 88.48 مليار دولار.

وتتعرض “بيتكوين” والعملات الرقمية المشفرة لمجموعة من العقبات الصعبة من قبل الحكومات، كان آخرها اقتراح البنك المركزي الروسي في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها. وروسيا هي واحدة من مواقع تعدين “بيتكوين” الرائدة في العالم، ويتسبب أي تحرك من قبل بنكها المركزي في حدوث تغييرات عنيفة في السوق.

وبرر مراقبون مطلب المركزي الروسي بوجود تعليمات رئاسية في موسكو لتوفير الطاقة اللازمة للبلاد بأي شكل يذكر تحسبا لغزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وكانت تقارير استخباراتية أمريكية تداولتها وكالات الأنباء الدولية أمس عن قرب غزو روسي محتمل لأوكرانيا قبل نهاية دورة الألعاب الشتوية في بيكين.

وفي وقت سابق، حذرت البنوك المركزية في العالم من استخدام العملات الرقمية. حيث أعلن البنك المركزي الصيني، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن كل التحويلات باستخدام العملات الرقمية ستكون غير قانونية، ما يعني منع العملات الرقمية كافة.

في الوقت نفسه، حدد بنك الاستثمار “جي بي مورجان”، القيمة العادلة لـ “بيتكوين” عن مستوى أقل بنسبة 12% تقريباً من السعر الحالي، بناءً على تقلبها مقارنة بالذهب.

وكتب متخصصو البنك، في مذكرة بحثية حديثة، أن القيمة العادلة للعملة المشفرة تعادل 38000 دولار على أساس فارق معدل التذبذب بين “بيتكوين” والذهب والبالغ 4 أضعاف.

وتوقع فريق بحثي في البنك الأمريكي ستاندرد تشارترد أن تتضاعف قيمة البيتكوين لتصل إلى 100 ألف دولار خلال العام الجاري، وقد تصل قيمتها إلى 175 ألف دولار على المدى الطويل، وفقا لتقرير صادر عن البنك.

وفي المقابل، قالت كارول ألكساندر، أستاذة المالية في جامعة ساسكس، في تصريحات صحفية، إنها ترى أن عملة بتكوين قد تنخفض إلى 10 آلاف دولار في عام 2022، وهو إذا ما حدث سيعني ذلك القضاء فعليًا على جميع مكاسبها في العام ونصف الماضيين.

أسعار العملات الرقمية اليوم

انخفض سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.77% ليصل إلى 42235.93 دولار.

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 5.86% إلى 2917.05 دولار.

وهوى سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 3.57% لتصل إلى 400.42 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 8.43% ليسجل 1.06 دولار.

ونزل سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 5.78% إلى 0.7708 دولار.

وهبط سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 9.62% إلى 18.59 دولار.

وفقد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 6.57% إلى 0.1426 دولار.

وانخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 7.24% ليصل إلى 123.55 دولار.

وتراجع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 9.03% إلى 15.96 دولار.