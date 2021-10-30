العملات الرقمية.. صعود جماعي بقيادة بيتكوين

شهدت أسعار العملات الرقمية، اليوم السبت صعود لقيمة بعض العملات وهبوط أخرى، حيث واصلت بيتكوين صعودها، فيما انهارت عملة تشاين لينك وفقدت نحو 3% من قيمتها.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة،مستهل تعاملات اليوم السبت 1.19%، لتسجل نحو 2.64 تريليون دولار، بحجم تداولات بلغ 121.41 مليار دولار.

وصعدت بيتكوين (العملة الرقمية الأشهر في العالم) 35% هذا الشهر، وإذا حافظت على هذا الأداء فسيكون الأفضل في ثمانية أشهر.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع مرتقب في أسعار “الذهب الإلكتروني” وخصوصا عملة بيتكوين التي من المتوقع لها أن تكسر حاجز 100 ألف دولار بل وأن تصل إلى 135 ألف دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم العالمية على أثر تداعيات جائحة كورونا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.88% ليصل إلى 61490.03 دولار، لتصل القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية في العالم لنحو 1.162 تريليون دولار، بحجم تداول بلغ 35.641 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وزاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH عند فتح تعاملات اليوم، بنسبة 0.75% لتسجل نحو 4349.03 دولار، بقيمة سوقية بلغت 515.164 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 19.419 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB صباح السبت، بنسبة 7.71%، ليصل إلى 528.49 دولار، بقيمة سوقية بلغت 88.257 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 2.744 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وانخفض سعر عملة كاردانو cardano ADA خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم بنسبة 0.27% ليسجل نحو 1.99 دولار، بقيمة سوقية بلغت 66.257 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 2.649 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وقفز سعر عملة ريبل XRP صباح اليوم السبت، بنسبة 4.21% ليصل إلى 1.11 دولار، بقيمة سوقية 52.034 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 3.342 مليار دولار.

وصعد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.30% ليصل إلى 43.08 دولار، بقيمة سوقية بلغت 42.594 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 1.390 مليار دولار.

وزاد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.75% ليصل إلى 0.2924 دولار، بقيمة سوقية بلغت 38.095 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 4.823 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وتراجع سعر عملة تشاين لينك Chainlink LINK صباح اليوم بنسبة 2.94% ليصل إلى 30.42 دولار، بقيمة سوقية بلغت 14.061 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 1.026 مليار دولار.

وصعد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.88% ليصل إلى 192.74 دولار، بقيمة سوقية بلغت 13.251 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 2.237 مليار دولار.