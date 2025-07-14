الأربعاء 20 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العملات المشفرة تنتعش.. وبيتكوين تتخطى حاجز 120 ألف دولار لأول مرة

14 - يوليو - 2025
العملة الرقمية "بيتكوين"

العملة الرقمية "بيتكوين"

A A A
طباعة المقال

سجلت‭ ‬بيتكوين مستوى جديدا غير مسبوق اليوم الاثنين حيث تجاوزت 120 ألف دولار للمرة الأولى، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها للصناعة هذا الأسبوع.

يبدأ مجلس النواب الأمريكي اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية وهو مطلب طال انتظاره من قبل الشركات والمستثمرين في القطاع.

ولاقت هذه المطالب صدى لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بأنه “رئيس العملات المشفرة” وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع.

وشهدت بتكوين ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة هذا العام حتى الآن، مما أثار انتعاشا أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.

أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3048.23 دولار ووصلت في أحدث التداول إلى 3036.24 دولار.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.78 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

هجمات سيبرانية
في عصر الخوارزميات.. هل أصبح الهاكرز جندي المعركة الحديثة؟
النباتات والحشرات
من الموجات فوق الصوتية إلى سلوك الحشرات.. أسرار جديدة في عالم التواصل الطبيعي
شعار شركة أوبر خارج مبنى في الولايات المتحدة (المصدر: رويترز)
أوبر وبايدو تتعاونان لتشغيل آلاف سيارات الأجرة الذاتية القيادة حول العالم

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
الخطوط الجوية التركية
هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!