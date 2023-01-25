العملاق الأمريكي في خطر.. كارثة لم تحدث منذ 43 عاما تهدد غوغل

في أحدث أزمة تعيشها شركة غوغل العملاقة، رفعت الحكومة الأمريكية الاتحادية دعوى قضائية ضد “غوغل”، من شأنها تفكيك المجموعة.

رفعت وزارة العدل و8 ولايات أمريكية دعوى قضائية ضد شركة غوغل بشأن أعمالها الإعلانية الرقمية، مدعية أن عملاق التكنولوجيا يحتكر بشكل غير قانوني سوق الإعلانات عبر الإنترنت.

هذه هي الدعوى الثانية لمكافحة الاحتكار التي ترفعها السلطات الفيدرالية ضد إمبراطورية إعلانات الشركة، التي تخضع لسنوات للتدقيق بسبب مزاعم بالتضييق على المنافسين.

قال المدعي العام ميريك: “على مدار 15 عاما، اتبعت Google مسارا سمح لها بوقف ظهور التقنيات المنافسة، وإجبار المعلنين والناشرين على استخدام أدواتها”.

في الدعوى المكونة من 140 صفحة المرفوعة في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، تقول السلطات إن غوغل قامت بعمليات استحواذ لتعزيز قسمها الإعلاني الذي أجبر فعليا المعلنين والناشرين على استخدام منتجاتها، على حساب شركات الإعلان المنافسة.

وفقا لموقع “NPR”، أفسدت غوغل المنافسة المشروعة في صناعة تكنولوجيا الإعلان من خلال الانخراط في حملة منهجية للسيطرة على مجموعة واسعة من الأدوات عالية التقنية التي يستخدمها الناشرون والمعلنون والوسطاء، لتسهيل الإعلان الرقمي.

تقول الدعوى: “في المتوسط​​، تحتفظ Google بثلاثين سنتا على الأقل وأحيانا أكثر من كل دولار إعلان يتدفق من المعلنين إلى ناشري مواقع الويب من خلال أدوات تقنية الإعلان من جوجل”.

وفقا للدعوى، اشترت الوكالات والإدارات الفيدرالية أكثر من 100 مليون دولار من الإعلانات على شبكة الإنترنت منذ عام 2019 والتي زُعم أنها تضمنت “رسوما فوق تنافسية” و”أسعار إعلانات تم التلاعب بها”.

في حين أنه من المتوقع أن يستمر التقاضي لبعض الوقت، اتخذ المدعون خطوة غير عادية بمطالبة قاضٍ فيدرالي بإجبار غوغل على فصل قطاع الإعلانات الخاص بها عن بقية الشركة، حيث يأتي حوالي 80% من عائدات غوغل من نشاطها الإعلاني.

وأشارت بلومبرج إلى أنها المرة الأولى التي تسعى فيها وزارة العدل إلى تفكيك شركة كبرى منذ 1980، عندما قامت الحكومة الفيدرالية بتفكيك أعمال شركة بيل للاتصالات السلكية واللاسلكية بسبب مزاعم بأنها كانت شركة احتكارية.

في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، تستحوذ غوغل على نحو 29%من السوق، وفقًا لشركة الأبحاث Insider Intelligence، وتسيطر ميتا الشركة الأم لفيسبوك، على ما يقرب من 20%، وتعد أمازون ثالث أكبر لاعب في الإعلان عبر الإنترنت، بحصة سوقية تبلغ 11%.

وقالت غوغل في بيان إن قطاع الإعلان لديه الكثير من المنافسة وأن قضية المدعين ضد عملاق التكنولوجيا ستجعل شراء الإعلانات أكثر تكلفة.

وقال متحدث باسم غوغل: “تحاول الدعوى المرفوعة من وزارة العدل اختيار الفائزين والخاسرين في قطاع تكنولوجيا الإعلان شديد التنافس”.

وأضاف: “تضاعف وزارة العدل من موقفها بشأن حجة معيبة من شأنها أن تبطئ الابتكار، وترفع رسوم الإعلانات، وتجعل من الصعب على الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين النمو”.

تزعم السلطات أن عالم الإعلان عبر الإنترنت قد تم ميله لصالح غوغل “لأسباب لم تكن عرضية ولا حتمية”.

على سبيل المثال، في عام 2017 ، اشترت Google DoubleClick، ​​التي تصنع أدوات إعلانية مستخدمة على نطاق واسع، مقابل 3.1 مليار دولار، وأتاح هذا لغوغل الوصول المباشر إلى مخزون ناشري مواقع الويب وتقنية خدمة الإعلانات التي يستخدمها هؤلاء الناشرون.

وتتحكم غوغل أيضا في تبادل إعلاني رئيسي عبر الإنترنت حيث تقدم الشركات عروض أسعار في الوقت الفعلي للوصول إلى الجمهور المستهدف على الإنترنت.

أعطى شراء DoubleClick للشركة قوة على جانبي تجارة الإعلان عبر الإنترنت: بيع الإعلانات للناشرين والتأثير على الأدوات التي يستخدمها الناشرون لعرض الإعلانات.

يقول المدعون أن جوجل أساءت استخدام هذه السلطة من خلال تزوير النظام لصالح الشركة العملاقة.