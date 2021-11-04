العملة الرقمية "شيبا" مهددة بالانهيار بنسبة 99.99%.. فما السبب؟!

سجلت العملة الرقمية “شيبا” ارتفاعات قياسية بنهاية أكتوبر الماضي بلغت أكثر 115000000% منذ النزول إلى قاع بداية العام. وخلال نهاية أكتوبر قفزت شيبا إلى قمة تاريخية جديدة عند مستويات 0.00008845 وتجاوزت قيمتها السوقية حينها حاجز الـ42 مليار دولار.

حيث جاءت ارتفاعات شيبا رغم عدم إضافتها إلى روبن هود حتى الآن، رغم أنها جمعت أكثر من 500 ألف تأييد وتوقيع للإضافة.

لكنها هبطت منذ ذروة 28 أكتوبر وحتى هذه اللحظات في حدود 36% حيث تتداول خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الخميس عند مستويات 0.00005685 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية لشيبا إينو 31 مليار دولار أي أنها فقدت ما يقرب من 11 مليار دولار منذ الوصول إلى ذروة أكتوبر حيث وصلت حينها للمرتبة الثامنة.

وعادت شيبا إلى المركز الحادي عشر بين العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد التواجد في التصنيف الثامن لفترة وجيزة.

تواردت العديد من الأنباء عن أن الهبوط الأخير لعملة شيبا إينو او قاتل الدوجكوين جاء بعد انتقال 2.3 مليار دولار من SHIB من محفظة أحد الحيتان.

ووفقًا للبيانات نقل الحوت الملياردير ما قيمته 2.3 مليار دولار من SHIB إلى أربع محافظ مختلفة، ما دفع العديد من المستثمرين إلى حالة من التوتر.

وانخفض سعر Shiba Inu (SHIB) بنسبة 11٪ بعد سلسلة من المعاملات من محفظة الحوت التي حولت عملية شراء بقيمة 3400 دولار في أغسطس الماضي إلى بيع بقيمة 1.55 مليار دولار.

وكشفت البيانات الأخيرة أن هذا الحوت أجرى أربع صفقات بقيمة 10,000,000,100,000 SHIB بالضبط لكل منها إلى أربع محافظ مختلفة.

وبلغت قيمة كل صفقة حوالي 586 مليون دولار على حدى، بإجمالي حوالي 2.3 مليار دولار. بعد التعرف على المحفظة لأول مرة، تكهن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن المالك ربما يكون قد نسي مفتاحه أو فقده، نظرًا لقلة النشاط في المحفظة منذ العام الماضي.

ولكن مع استيقاظ الحوت، أثارت المعاملات بعض الخوف في المجتمع من أن الحوت صاحب المحفظة الضخمة يستعد لبيع الرموز المميزة الخاصة به. ويمتلك الحوت نسبة كبيرة من الإمدادات بحيث يمكن لأي تصفية أن تؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار.

هبوط 99.99%

قال المحلل المالي جاكوب أوراكل (NYSE:ORCL) في تغريدة: “إذا قرر بيع هذه الحقائب، فإن شيبا ستنخفض بنسبة 99.99٪ إلى الصفر”.

أثارت الحركات ضغطًا هبوطيًا على السعر، الذي انخفض بنسبة 31.2٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق قبل سبعة أيام و10.8٪ في الـ 24 ساعة الماضية وفقًا لبيانات من CoinGecko.

تتركز ملكية شيبا إينو، حيث تمتلك أفضل 10 محافظ ما يقرب من 72٪ من العملات المعدنية المتداولة وفقًا لـ CoinMarketCap. لا تزال محفظة الحوت الأصلية تمتلك حاليًا أكثر من 1.8 مليون دولار من عملات شيبا إينو.

وفقًا لتغريدة على صفحة Shiba Inu News، يبدو أن عودة حيتان العملة الكلابية كانت سبب وراء ارتفاعات العملة إلى ذروتها نهاية أكتوبر الماضي

تذكر التغريدة شراء أحد الحيتان الكبار حينذاك لـ 276,592,553,073 عملة من شيبا إينو بقيمة إجمالية تبلغ 11,510,207 مليون دولار.

وأضافت صفحة أخبار شيبا إينو أن العملة لم تشهد تسجيل مثل تلك الصفقات منذ فترة، وقالت: ” كمية ضخمة ترسل إشارة واضحة أن هذا الحوت يعلم أن هناك شيء قادم”. ومنذ أسابيع شهدت تداولات شيبا إينو قيام حوت بشراء 6،178،758،122،373 SHIB (43،838،916 دولارًا).

وبعد ذلك بأيام قام مجموعة من الحيتان بتنفيذ 3 صفقات على عملة شيبا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 280 مليون عملة شيبا.