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العواصف في بريطانيا تعود بمردود قياسي على إنتاج الطاقة النظيفة

21 - مايو - 2021
العواصف في بريطانيا تعود بمردود إيجابي على إنتاج الطاقة النظيفة

العواصف في بريطانيا تعود بمردود إيجابي على إنتاج الطاقة النظيفة

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أشارت بيانات شركة National Grid البريطانية للطاقة إلى تحقيق رقم قياسي في إنتاج الطاقة النظيفة في بريطانيا يوم الجمعة بفضل العواصف، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وكانت محطات طاقة الرياح تنتج حوالي 62.5% من إجمالي حجم الطاقة في المملكة يوم الجمعة، ارتفاعا عن المستوى القياسي السابق البالغ 59.9% الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي، حيث ضربت عاصفتا “إيلين” و”فرانسيس” البلاد.

ووصل حجم الطاقة المنتجة من قبل محطات طاقة الرياح في المملكة المتحدة نحو 16.3 غيغاواط يوم الجمعة، بعد أن وصوله إلى المستوى القياسي قدره 17.6 غيغاواط في أوائل مايو الجاري.

وحتى الآن بلغت حصة طاقة الرياح 18% من الطاقة المنتجة في شهر مايو، وهذا أقل مما تم تحقيقه في مايو من العام الماضي، حيث بلغت النسبة 20%، لكنه أكثر بكثير من مؤشرات السنوات السابقة.

يشار إلى أن عام 2020 كان “الأنظف” من حيث إنتاج الطاقة في تاريخ بريطانيا، حيث وصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى أدنى مستوى له في تاريخ الإحصاءات.

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