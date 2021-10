العين الأغرب في التاريخ.. اكتشاف جديد لم يرصد من قبل

نتائج مذهلة توصلت إليها مجموعة علماء قامت بدراسة أحفورة عثر عليها أحد الباحثين الهواة، قبل نصف قرن، محفوظة بشكل جيد، قدمت “طريقة جديدة لرؤية العالم”، بكل ما تعنية الكلمة من معنى.

درست مجموعة علماء، من جديد، أحفورة عثر عليها سابقا في سبعينيات القرن الماضي، تعود لمفصليات ثلاثية الفصوص المنقرضة، لكن الدراسة قدمت معلومات جديدة مذهلة، اعتبرت بمثابة اكتشاف جديد لم يرصد من قبل.

وبحسب المقال المنشور في مجلة “sciencealert” العلمية، كشف هذا المخلوق المنقرض عن بينة عين غريبة “لا تشبه أي حيوان قديم أو حديث مكتشف حتى اليوم”.

وتعتبر مفصليات ثلاثية الفصوص أو ما يطلق عليها العلماء لقب الترايلوبيت ‏من طائفة مفصليات الأرجل التي تقع ضمن الأحفوريات البحرية المنقرضة، حيث ظهرت الفصوص الأولى لهذه الكائنات في سجل الحفريات خلال الفترة المبكرة من العصر الكامبري وبقيت إلى العصر الديفوني، وتصنف جميعها ككائنات بحرية.

الأشعة السينية تكشف أسرارا خفية

قام الباحث ورئيس قسم الأشعة في شركة “سيمنز”، ويلهلم ستورمر، في سبعينيات القرن الماضي، بتزويد سيارة مخصصة للأغراض البحثية بأجهزة فحص بالأشعة السينية بهدف استكشاف “الأسرار الخفية” للأحافير المكتشفة، وعلى الرغم من خبرته في علم الأشعة وتفاصيله، إلا أنه لم يكن متخصصا بعلم الأحافير، لكن اكتشافه الذي تحدث عنه قبل نصف قرن “أخذ على محمل الجد”، بعد أن أكد وجود أعصاب بصرية داخل ثلاثة الفصوص (Phacops geesops) المكتشفة قبل نصف قرن والتي يقدر العلماء عمرها بحوالي 390 مليون عام.

