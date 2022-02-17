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الـ”FBI” تطلق وحدة لتحليل تكنولوجيا البلوكشين ومصادرة الأصول الرقمية

17 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 9:44 مساءً
بيتكوين والعملات الرقمية

بيتكوين والعملات الرقمية

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بإطلاق وحدة لتحليل تكنولوجيا البلوكشين ومصادرة الأصول الرقمية.

وقالت الوزارة الأمريكية عبر بيان، إنها استعانت بمدعٍ عام متمرس في جرائم الإنترنت لقيادة فريق إنفاذ القانون الوطني الجديد للعملات المشفرة.

ويأتي إنشاء وحدة للأصول الافتراضية في مكتب التحقيقات الفيدرالي في أعقاب إعلان القيام بأكبر مصادرة مالية على الإطلاق من جانب وزارة العدل الأمريكية، حيث تم مصادرة عملات مشفرة بقيمة 4.5 مليار دولار تم سرقتها من منصة “بيتفينكس” في عام 2016.

وقامت السلطات التنظيمية الأمريكية مؤخرًا بتصعيد التدقيق في صناعة العملات المشفرة، عقب سلسلة من هجمات الفدية تعرضت لها شركات أمريكية في العام الماضي.

يشار إلى أن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، غاري جينسلر، كان قد طلب من موظفي الرقابة النظر في أي طريقة ممكنة لوضع منصات تداول العملات المشفرة، ضمن قطاع حماية المستثمر في الهيئة، ليحصل المستثمر في هذه العملات على الحماية نفسها التي يحصل عليها متداولو الأسهم والأصول الأخرى.

واعتبر أن التدقيق الإضافي أمر مهم للمستثمرين في هذه المنصات، وأن عدم التنظيم يجعلنا نشهد عاماً آخر من تعرض المستثمرين للخطر، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

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