الـ"FBI" يحذر: لا تشحنوا هواتفكم الذكية في هذه الأماكن!

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي – FBI” من خطورة أمنية تهدد خصوصية الأشخاص الذين يقومون باستخدام محطات شحن الهواتف في الأماكن العامة مثل المطارات والفنادق.

ونشر حساب لفرع المكتب في دينفر تغريدة، دعا فيها إلى “تجنب استخدام محطات الشحن المجانية USB في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق”.

وأوضح أن بعض القراصنة يستخدمون منافذ USB العامة لإدخال برامج خبيثة وبرامج تجسس على الأجهزة التي يتم شحنها.

ونصح باستخدام الشواحن الخاصة وكابل USB، واستخدام مقبس كهربائي بدلا من محطات الشحن هذه.

وقال موقع أندرويد أوثورتي إنه بشكل عام فإن الأجهزة عرضة لخطر التعرض لعملية قرصنة تعرف باسم “juice jacking” (وهي محاولة اختراق جهاز كمبيوتر أو هاتف)، وذلك باستخدام منفذ شحن USB، لكن المنافذ التقليدية ليست آمنة أيضا.

وأفضل طريقة لتجنب التعرض للاختراق هي ببساطة عدم استخدام أي منافذ USB عامة، وإذا كنت بحاجة إلى الشحن، فاستخدم “بنك طاقة محمول” أو انتظر حتى تجد مكانا يمكنك الوثوق به.