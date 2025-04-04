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"القبة الذهبية".. أمريكا تعيد إحياء فكرة الدفاع الصاروخي الفضائي

منذ 24 ساعة
قمر صناعي عسكري في الفضاء

قمر صناعي عسكري في الفضاء

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تطلب الولايات المتحدة من شركات دفاعية المساهمة بأفكار عن صواريخ اعتراضية فضائية قادرة على تدمير التهديدات الصاروخية في الوقت الذي تستكشف فيه وزارة الدفاع (البنتاغون) درع الدفاع الصاروخي الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب والمعروف باسم القبة الذهبية.

وفكرة ربط قاذفات الصواريخ، أو أشعة الليزر، بالأقمار الصناعية لإسقاط صواريخ العدو الباليستية العابرة للقارات أثناء انطلاقها ليست جديدة، فقد كانت جزءا من مبادرة حرب النجوم التي وُضعت خلال رئاسة رونالد ريجان. لكنها تُمثل قفزة تكنولوجية هائلة ومكلفة مقارنة بالقدرات الحالية.

    المصدر :
  • رويترز

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