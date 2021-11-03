القرار الصعب.. أبل تتجه لخفض إنتاج أجهزة آيباد

أعلنت شركة آبل مؤخرا، عن أحدث إصداراتها من أجهزة آيباد، ولكن أجبرت أزمة نقص الرقائق آبل على خطة لخفض إنتاج أجهزة “آيباد”، وهو القرار الصعب الذي أرجأته الشركة مرات.

واضطرت الشركة في وقت سابق لخفض إمدادات آيفون 13 وساعة أبل 7.

ووفق تقرير صادر عن شركة “نيكي آشيا”، تسعى أبل لتخفيض إنتاج أجهزة آيباد بشكل عام لتتمكن من تخصيص مكونات تساعدها على شحن الكمية المحددة من أجهزة آيفون الجديدة.

وتتوقع الشركة زيادة شحنات iPhone، التي لديها طلب أقوى عليها من جهاز أبل اللوحي.

ويقول التقرير إن إنتاج iPad قد انخفض بنسبة 50%، بينما قلّلت أبل أيضًا من إنتاج طرازات iPhone القديمة لإعطاء الأولوية لمجموعة iPhone 13. نظرًا لأن هذه الأجهزة تشترك في بعض المكونات، ويتم نقلها جميعًا إلى أحدث أجهزة iPhone.

آيباد ميني 6

وأطلقت أبل الحاسوب اللوحي آيباد ميني 6، قبل أسابيع، الذي يمثل بداية جديدة، إذ تخلت أبل عن التصميم التقليدي لأجهزة آيباد الأصلية.

واستندت أبل إلى المظهر كثير الزوايا في الموديل آيباد برو وآيباد آير، علاوة على تحديث جميع التجهيزات التقنية، بما في ذلك الكاميرا والشاشة والمعالج الرئيسي ومستشعر اللمس Touch ID لإلغاء قفل الجهاز والموجود في زر التشغيل.

وعلى الرغم من أن الحاسوب اللوحي آيباد ميني 6 الجديد يأتي أقصر من الموديل السابق بمقدار 8 ملم، إلا أنه يتضمن شاشة أكبر، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية به على شاشة قياس 8.3 بوصة بزيادة قدرها 1.7 سم عن الموديل السابق.

وتمتاز الشاشة بتغطية نطاق الألوان الموسع (DCI-P3) مقارنة بالموديل السابق، ولا تظهر أية انعكاسات على الشاشة، إلا تحت أشعة الشمس المباشرة فقط؛ نظرا لقيام الشركة الأمريكية بتركيب الطبقة الزجاجية فوق لوحة الشاشة مباشرة.