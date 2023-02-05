القرصنة تنهب 4 مليارات دولار من مستثمرى العملات المشفرة خلال 2022

يعتبر العام الماضي هو أسوأ عام على الإطلاق للعملات المشفرة بسبب هجمات القراصنة والاختراقات، وفقًا لتحليلات Chainalysis الأخيرة حسبما نقلت CNBC.

وشهد أكتوبر أكبر عدد من هجمات القرصنة على العملات المشفرة في شهر واحد بسرقة 775.7 مليون دولار في 32 هجومًا منفصلًا.

الإستراتيجية الأكثر شيوعًا في السرقة

تمثل بروتوكولات التمويل اللامركزية – والمعروفة باسم بروتوكولات Defi – حوالي 82%، أو 3.1 مليار دولار، من إجمالى قرصنة العملات المشفرة في عام 2022، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن غالبية العملات الرقمية سُرقت من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين نقل العملة المشفرة بين مجموعات مختلفة من بلوك تشين.

وذكر التقرير أن قراصنة العملات المشفرة سرقوا 3.8 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.3 مليار دولارالمسجلة في عام 2021.