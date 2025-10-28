القيمة السوقية لأبل تتجاوز 4 تريليونات دولار بفضل الإقبال على إصدارات آيفون الجديدة

تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل أربعة تريليونات دولار لأول مرة اليوم الثلاثاء بعد أن حد الطلب القوي على أحدث طرازات آيفون من المخاوف بشأن بطء تقدمها في سباق الذكاء الاصطناعي.

وصارت أبل بذلك ثالث شركة تكنولوجيا كبرى تحقق هذا الإنجاز.

وارتفع سهم الشركة في أحدث تداول 0.2 بالمئة ليصل إلى 269.2 دولار في تعاملات مبكرة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع سهم أبل بنحو 13 بالمئة منذ إطلاق هواتفها الجديدة في التاسع من سبتمبر أيلول، في تحول ملحوظ دفع السهم إلى مكاسب قوية لأول مرة هذا العام.

وقبل صعود السهم اليوم، قال كريس زاكاريلي كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورثلايت أسيت ماندجمنت “أكثر من نصف أرباح وإيرادات أبل تأتي من آيفون. وكلما زاد عدد الهواتف التي توفرها الشركة للمستخدمين، نمت قدرتها على جذب عملاء إلى منظومتها”.

ولم يسبق لسهم أبل تحقيق مكاسب كبرى هذا العام بسبب مخاوف شدة المنافسة في الصين والضبابية إزاء كيفية تعامل الشركة مع الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على اقتصادات آسيوية منها الصين والهند، وهما مركزا التصنيع الرئيسيان لأبل.

واستقطبت أحدث الهواتف الذكية ومنها سلسلة هواتف آيفون 17 و آيفون إير عملاء من بكين إلى موسكو خلال الأسابيع القليلة الأولى من إطلاقها وتحملت الشركة التكاليف الباهظة للرسوم الجمركية.

وتعد أبل ثالث شركة تصل قيمتها السوقية إلى أربعة تريليونات دولار بعد إنفيديا ومايكروسوفت. وتتصدر إنفيديا حاليا القائمة بقيمة سوقية تزيد على 4.5 تريليون دولار.